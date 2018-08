2821. Was für uns wie eine beliebig zusammengewürfelte Zahl erscheint, ist für Lubna Abukhair (26) der Unterschied zwischen Heimat und Exil. 2821 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Damaskus und Aarau. Die syrische Theaterwissenschafterin und Regisseurin Lubna Abukhair verliess vor zwei Jahren ihre Heimat und lebt seither als Geflüchtete in der Schweiz. Während dieser Zeit war sie in verschiedenen Theaterprojekten am Schauspielhaus Zürich und an der Zürcher Hochschule der Künste involviert. Kommenden Freitag wird ihr Kurzstück «Damaszener Café» in der Bar im Stall bei der Alten Reithalle uraufgeführt. Die Idee für das Stück habe sie seit drei Jahren mit sich getragen. «Nun kann ich das Stück in Zusammenarbeit mit dem Theater Tuchlaube endlich umsetzen», erzählt Abukhair im Gespräch.

«Niemand weiss, wie viele es sind»

Die Bilder und Geschichten, die wir aus Syrien kennen, haben sich in unser Gedächtnis eingebrannt. Zugrunde gerichtete Städte, verzweifelte Flüchtlinge und Männer mit Maschinengewehren. Doch Lubna Abukhair will mit ihrem Stück ein syrisches Kapitel aufdecken, das bei uns wenig Beachtung gefunden hat. «Es verschwinden jeden Tag Frauen und niemand weiss genau, wie viele es sind», sagt Abukhair. Seit Beginn des Krieges sind viele Menschen von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr da. Verwandte und Freunde wissen oft nicht über das Schicksal ihrer Liebsten Bescheid, ob sie überhaupt noch am Leben sind.