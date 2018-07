«Hallo?», fragt der junge Filmheld nervös. Er erhält keine Antwort, also läuft er weiter durch das scheinbar leere Haus. Er bleibt stehen und blickt langsam um sich. Während das Kinopublikum seine Finger im Sessel verkrallt, steigt das ominöse Gepolter auf der Tonspur kaum merkbar an. Gleich wird etwas Schreckliches passieren.

Die Kamera schwenkt ein wenig nach links und offenbart, dass sich hinter dem Mann irgendetwas befindet. Man blickt durch die vorgehaltene Hand auf die Leinwand, will nicht wissen, was oder wer es ist, aber man schaut trotzdem hin und sieht, dass… Oh, jesses Gott!

Dies ist nur eine von vielen nervenaufreibenden Szenen von «Hereditary», dem bisher furchterregendsten Film des Jahres. In jüngster Zeit hat kaum ein anderer Film die Kinolandschaft so aufgewirbelt wie das Debüt des amerikanischen Jungregisseurs Ari Aster.

Einen Monat nach seiner Premiere in den USA hat der Film bereits das Siebenfache seiner Produktionskosten eingespielt. Die Kritiker überschlagen sich mit Superlativen: «Hereditary» sei ein «modernes Meisterwerk» und Aster der neue Meister des Horrors.

Angst kann auch positiv sein

Fühlen sich Horrorliebhaber von der eingangs beschriebenen Szene gleich angezogen, verzichten andere liebend gerne auf diese Erfahrung. Meisterwerk hin oder her, sie machen einen weiten Bogen um diesen Film und wundern sich über ihre Mitmenschen, die sich freiwillig solchen Qualen aussetzen.

«Der Mensch sucht nach einem Kick, nach etwas, das ihn vitalisiert. Horrorfilme erfüllen diese Funktion», erklärt Psychologe und Psychotherapeut Allan Guggenbühl gegenüber der «Nordwestschweiz».

Doch wieso sucht man sich gerade so einen angsteinflössenden Kick aus? «Angst ist nicht nur etwas, das wir ablehnen. Man redet in diesem Fall von der Angstlust», so Guggenbühl. Unter dem Begriff Angstlust versteht man eine Gefühlslage, die aus einer Mischung von Furcht und Wonne besteht. Bei Horrorfilmen empfindet das Publikum den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung positiv.

Der Psychologe Guggenbühl sieht in Horrorfilmen einen positiven Indikator. «Wenn die Inhalte der Horrorfilme in fiktiven Geschichten abgehandelt werden, ist es eigentlich ein beruhigendes Zeichen dafür, dass die Menschen in relativ friedlichen Zuständen leben.»

Horror lässt die Kassen klingeln

Der Erfolg von «Hereditary» lässt sich auf weitere Gründe zurückführen. Filmkenner sehen den Horrorfilm von Ari Aster als Bestätigung eines Trends: Horror ist zurück im Geschäft und lässt die Kassen ordentlich klingeln.

Letztes Jahr haben Horrorfilme an den weltweiten Kinokassen über 2,3 Milliarden Dollar eingespielt und das Jahr 2017 somit zum ertragreichsten Jahr in der Geschichte des Horrorfilms gekürt. Allein die Neuverfilmung des Stephen-King-Romans «It» (Regie: Andy Muschietti) hat über 700 Millionen Dollar eingespielt.

In Hollywood liess sich mit Horrorfilmen immer Geld verdienen. Aber die neue Generation erreicht etwas, das ihren Vorgängern oft verwehrt blieb: Sie feiern kritische Erfolge.