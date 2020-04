Corona zwingt die Solothurner Literaturtage zur Verlagerung ins Internet

Eingeladene Autorinnen und Autoren wurden am Dienstag per Email informiert: «Aufgrund der Pandemie können die 42. Solothurner Literaturtage leider nicht in gewohnter Form durchgeführt werden.» In der Kulturszene hat man den Entscheid erwartet, auch wenn die Literaturtage erst in der zweiten Maihälfte stattfinden. Bereits haben andere Kulturfestivals ihre Anlässe im Sommer abgesagt.

Zudem ist ein Grossteil des Literaturtage-Publikums in einem Risikoalter. Details sollen heute in einer Medienmitteilung folgen. Der Entscheid sei in Absprache mit den zuständigen Stellen von Stadt und Kanton Solothurn gefällt worden, heisst es weiter. Um die Literatur trotzdem erlebbar und lebendig zu halten, planen die Organisatoren, die diesjährige Ausgabe in eine neue Form zu bringen und sie online durchzuführen. «Halten Sie sich doch das Literaturtagewochenende trotzdem frei», heisst es weiter.

Für die konkrete Ausgestaltung des Online-Festivals brauchen die Veranstalter noch Zeit: «Momentan befinden wir uns in der intensiven Organisation- und Konzeptionssphase, um dieses neue Projekt auf die Beine zu stellen.»