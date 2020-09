Charles Dickens «David Copperfield» kriegt auf der Kinoleinwand endlich gute Laune

David Copperfield ist ein glückliches Kind. Zumindest bis zum Tag, an dem seine Mutter in zweiter Ehe Mr. Murdstone (D. Boyd) heiratet. Der pfeift auf Fantasie und Fröhlichkeit und steckt den kaum zehnjährigen David in seine Flaschenfabrik in London, wo man ihm die Flausen austreiben und das Arbeiten beibringen soll.

Über 600 Seiten stark ist Charles Dickens Roman «David Copperfield» – eigentlich: «David Copperfield or The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger of Blunderstone Rookery (Which He Never Meant to Publish on Any Account)». Ursprünglich als Fortsetzungsgeschichte in einer Zeitung erschienen, haftet ihm etwas Episodenhaftes an. Auch wirkt er in heutiger Sicht etwas düster. Doch es steckt darin viel von Dickens’ eigenem Erleben. Auch kennzeichnet ihn ein subtiler Humor, der in bisherigen Verfilmungen – so auch die von George Cukor aus dem Jahr 1935 – untergingen.

Rigoros gestraffte Handlung

Nicht so bei Armando Iannucci («The Death of Stalin»). Der Schotte, bekannt für seine TV-Satiren, hat die Handlung ­rigoros gestrafft. Ohne die tragische Weite der Romanvorlage zu verraten, setzt er in der filmischen Umsetzung auf deren Komik und spitzt das Geschehen zu. Tempo- und trickreich lässt er die einzelnen, zeitlich oft weit auseinanderliegenden Episoden ineinander überlaufen.