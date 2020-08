Cancel Culture war bloss früher eine reale Macht

Als mich ein Freund während des Lockdown fragte: «Na? Was hältst du denn so von Cancel Culture?», verstand ich erst mal «Cancer Culture». Krebskultur statt Stornierungs- oder Absage- oder Annullierungskultur. Was symptomatisch war. Denn diejenigen, die Cancel Culture anprangern, sehen darin eine rhetorische Pandemie. Das Krebsgeschwür der Zensur. Die Aufhebung der Meinungsfreiheit. Der Anfang eines neuen Totalitarismus. Cancel Culture ist für sie die Seuche, die aus den sozialen Medien gekrochen kommt. Denn dort hockt der «Mob». Wüste Zusammenrottungen intoleranter Idioten, die vor dem Einschlafen Gendersternchen zählen und sich überlegen, wen sie am nächsten Tag wieder ans Messer liefern könnten. Etwa einen alten weissen Sexgrüsel wie Harvey Weinstein? Oder einen alten schwarzen Sexgrüsel wie Bill Cosby? Oder doch lieber eine mittelalte weisse Frau wie J.K. Rowling, weil sie sich fragte, ob man Transfrauen überhaupt Frauen nennen könne? Oder etwa eine sehr junge weisse Frau wie die Kabarettistin Lisa Eckhart, die sich als Antisemitin (miss-)verstehen lässt? Oder den überholten Namen eines Schaumkusses?

Aber schauen wir uns doch mal an, was die angeblich so mächtige Cancel Culture wirklich anrichtet. Hat sie etwa Harvey Weinstein aus dem grossen Hollywood-Tableau radiert? Nein, dazu haben grosse, klassische Medien wie der «New Yorker» und die «New York Times» mit ihren orchestrierten Recherchen den Anstoss gegeben – nachdem Weinstein jahrelang die Karrieren von Frauen, die nicht willig waren, gecancelt hatte. Erst dann kam die sozialmediale Welle mit #MeToo, am Ende hat ein Gericht entschieden. Und Cosbys Antrag auf Berufung wurde vor kurzem teilweise stattgegeben.

Ist J.K. Rowling gelöscht worden? Nein, kein bisschen, zudem erhielt sie vehemente Unterstützung von 150 höchst etablierten Autorinnen und Intellektuellen, die in einem offenen Brief im «Harper’s»-Magazin das Wüten der Cancel Culture beklagten.

Oder wie dies der Musiker und Aktivist Billy Bragg im «Guardian» zusammenfasste: Ältere Menschen, die sich viel Verehrung gewöhnt sind, sehen diese von jungen Menschen in Frage gestellt und flippen aus. Ist Lisa Eckhart verstummt? Überhaupt nicht! Sie hat so viel Redezeit und Zustimmung in den Medien erhalten wie noch nie in ihrem Leben, sie durfte erklären und differenzieren, sich zur Linken bekennen, aber diese auch kritisieren, sie hat das ganz gut gemacht und das Angebot zum Dialog (oder zur PR für ihren ersten Roman) genutzt.

Auch wenn Eckhart nach der Kritik an einem älteren Programm von der AfD umarmt und kurzzeitig zum Opfer-Postergirl der Cancel Culture erhoben wurde, lässt sich eines mit Sicherheit sagen: Weder Weinstein noch Cosby, Rowling oder Eckhart sind Rechte, die von Linken gecancelt wurden. Und nur einer ist ein alter weisser Mann, also das Filetstück unter den Opfern der Cancel Culture.

Dass ein Schaumkuss umgetauft wird? Ein Klacks. Aus Raider wurde auch mal Twix.

Trotzdem findet jene Rechte, die in Amerika die Abtreibung abschaffen will, die allgemein bereits Greta Thunberg das Recht auf Öffentlichkeit abgesprochen hat und mitten in Europa der türkischstämmigen Kabarettistin Idil Baydar, den Linken-Politikerinnen Martina Renner, Anne Helm und Janine Wissler und der Wiener Autorin Stefanie Sargnagel Vergewaltigungs- und Todesdrohungen schickt oder den CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen hat, dass sich die linke Cancel-Culture-Jugend auf einem Feldzug gegen die Freiheit an sich befinde. Nun muss man zugeben, dass die Scheinwerfer der sozialen Medien besonders grell leuchten. Gerade die für jederlei Hashtag-Phänomene besonders beliebte Plattform Twitter erlaubt nicht nur Pointiertheit, sondern auch aggressive Verkürzung. Früher hätte man gesagt, was in einer derartigen Knappheit präsentiert werde, sei gänzlich «aus dem Zusammenhang gerissen», etwa aus dem Zusammenhang eines längeren, recherchierten Zeitungsartikels. Doch wo die klassischen Medien ihrer Beobachtungsfunktion nicht mehr nachkommen, übernehmen eben andere. Alles hat eine Ursache. Und alles hat eine Geschichte. Auch die Cancel Culture. Nur gibt es jetzt einen flotten Begriff, eine negative Prägung. Von jener Seite, die in Cancel Culture besonders erfahren ist. Und ich meine nicht Donald Trump, der jeden Tag andere cancelt: Mexikaner, Muslime, die LGBTQ-Community ...

Gecancelt wurde in der Schweiz etwa die politische Teilhabe von Frauen an der Demokratie, und zwar bis zur Einführung des Frauenstimmrechts vor 49 Jahren.

Gecancelt wurden in der Schweiz so manche Karrieren von Menschen, über die im absurden Namen einer drohenden Übernahme durch den Kommunismus Fichen angelegt worden waren. In den USA gab es zu Beginn des Kalten Krieges die McCarthy-Ära, in der willkürlich gegen angebliche Kommunisten ermittelt wurde und unzählige Kunstschaffende und Wissenschafter ihre Jobs verloren. Unter Hitler wurden Juden, Menschen mit einer Behinderung, Fahrende, Kommunisten und Homosexuelle gecancelt. Und so weiter. Die reale Macht war dabei auf Seiten der Macht. Jetzt ist zumindest die Definitionsmacht auf der Seite vieler. Das heisst, viele möchten viele Ungerechtigkeiten beheben. Was zu einer nicht ungefährlichen Verzettelung und Zersplitterung der Anliegen und der Blasenbildung einzelner Communitys führt. Doch der Lauf der Geschichte schubst die Gesellschaften nun einmal ganz langsam, aber unaufhaltsam in Richtung von Gleichberechtigung und Teilhabe, von Diversität und Inklusion. Fortschritt ist unumkehrbar. Emanzipationsbewegungen sind möglich und zeigen Folgen. Was auch dazu führt, dass sich viele unterschiedlich ungerecht behandelt fühlen. Und wo einer ein Unrecht beanstandet, kommen drei und sagen, dass das doch einfach normal sei, schliesslich sei es immer schon so gewesen. Und wenn es anders werden soll, geben sie der Cancel Culture die Schuld. Die es so gar nicht gibt.

Was man sich auf linker Seite durchaus zu Herzen nehmen darf, ist das Problem der unsouveränen Selbstdarstellung als Minorität und Opfer.