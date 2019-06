Ich wurde mit 54 zum zweiten Mal Vater und mit 55 zum dritten Mal. Meine Lebenssituation unterscheidet sich deshalb fundamental von den meisten gleichaltrigen Männern. Und wenn man sich in diesem Alter noch einmal für Kinder entscheidet, dann hat das direkte Auswirkungen auf die Lebensplanung. Das heisst konkret: Die nächsten 20 Jahre kann ich gar keine ruhige Kugel schieben, ich muss am Ball bleiben.

Büne Huber: Meine Lebenssituation ist eine andere, als es die Grundstimmung des Albums vermuten lässt. Mein Alltag, geprägt von meinen zwei kleinen Kindern, ist vielmehr sehr hell, leicht, lebendig, lustig und verspielt. Die Melancholie, die hier durchschimmert, hat vermutlich eher mit dem Alter zu tun, in dem wir uns befinden. Wir 57-Jährige fühlen uns noch nicht alt, aber wir sind bestimmt nicht mehr jung. Wir wissen, dass das Alter an die Tür klopft. Diese Situation lässt wohl jene Gedanken und Stimmungen aufkommen, die auf dem neuen Album vorherrschen.

Ich habe ein Atelier zu Hause und eines in Münsingen. Zu Hause lasse ich mich gerne ablenken, wenn ich gerade dabei bin, bei der Arbeit zu scheitern. «Kann ich dir irgendwie behilflich sein», sage ich in diesen Momenten zu meiner Frau Sue und meine eigentlich «zum Glück reisst ihr mich aus diesem Scheiss raus.» Was gar nicht geht, ist, wenn ich mich mit Texten befasse. Deshalb habe ich mir ausserhalb eine kleine Schreibstube eingerichtet. Eine Art verbotene Zone für meine Kinder.

Die Kinder sind draussen und stehen auf eigenen Füssen. Er unternimmt mit seiner Frau jetzt jene Reisen, die er sich zuvor nicht leisten konnte. Er trinkt besseren und teureren Wein. Dann lädt er am Wochenende Freunde ein und sie reden über die Reisen und den teuren Wein. Die Tendenz zum Rückblick nimmt mit dem fortschreitenden Alter zu. Das langweilt mich dann schon und zum Glück bin ich nicht in diesem Modus. Stattdessen lese ich am Abend den «Schellen-Ursli» (lacht) und muss vor allem vorausblicken. Also ich bin definitiv kein typischer 57er.

Büne Huber ist Sänger, Frontmann und Komponist von Patent Ochsner. Die Berner Mundart-Band besteht seit 29 Jahren und gehört zu den Erfolgreichsten der Schweiz. Sein aktuelles Album «Cut Up» erreichte standesgemäss Platz 1 der Album-Charts und die Single «Für immer uf di» steht seit 16 Wochen in der Single-Hitparade. Büne Huber ist 57-jährig, Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Frau Sue und seinen zwei kleinen Kindern Julie (3) und Max (2) in Bern. Diesen Samstag beginnt seine Tournee in Basel.

Wie ist euer Familienmodell?

Sue ist Lehrerin, aber nicht mit Vollpensum. Das heisst: Wir teilen uns den Haushalt.

Sie sind nicht nur noch mal Vater geworden, sondern gleichzeitig auch Grossvater. Könnten Sie sich vorstellen – wie früher – in einer Grossfamilie zu leben, in der verschiedene Generation unter einem Dach leben?

Am liebsten würde ich ein Dorf gründen, rund um einen See, in dem all meine Liebsten in einer Sippschaft leben. Das Problem: Das ist mehr der Wunsch des Grossvaters als der Tochter. Ich und Hannah machen sehr viel zusammen, aber ich verstehe es sehr gut, dass sie ihr eigenes Leben leben will.

Das Rollen- und Selbstverständnis des Mannes ändert sich gerade stark. Männliche Stärken werden infrage gestellt. Wie gehen Sie damit um?

Das Mannsein hat sich doch immer verändert. Und das ist auch gut so. Es ist ein permanentes Finden. Frauen sind nicht unsere Feinde. Und wir sind nicht die Feinde der Frauen. Aber wir sind verschieden. Das sehe ich bei meiner kleinen Julie und meinem kleinen Max. Ihr Altersunterschied beträgt dreizehn Monate. Beide haben in unserem Haushalt freie Piste. Das Mädchen darf sich mackerhaft aufführen, der Bub mädchenhaft. Völlig egal. Trotzdem entwickeln sie sich gendermässig. Mein Mäxli hat Freude an Baggern und schwerem Geschütz, obwohl er in dieser Hinsicht in der Familie kein Vorbild hat. Aber na und? Soll er doch seine Freuden ausleben. Er soll doch den Gorilla machen dürfen. Umgekehrt soll er auch seine zarte Seite ausleben können. Aber nicht nur die Männerwelt ist in Bewegung. Die Feministinnen von heute sind doch ganz anders als jene der 70er-Jahre. Alles ist in Bewegung. Es stellen sich gesellschaftliche Fragen, über die man reden soll.

Auf dem Album haben Sie mit einem Moderator dem Album eine Klammer und einen roten Faden gegeben. Ist es der Versuch, das Album als Gesamtkunstwerk zu retten.

Überhaupt nicht. Es ist ein Spass für mich und die Band. Eine Furzidee, Nonsens mit dadaistischem Quark. Es ist vielmehr meine Antwort auf die digitale Revolution. Sie ist eine Befreiung. Wenn die Leute eh keine Alben mehr kaufen und nur noch einzelne Songs streamen, muss ich mich künstlerisch an nichts mehr halten. Das ist das geile. Ich spiele mit allem, was mich interessiert. Wir können riesige Werke bauen, ohne zeitliche Einschränkung. Können mehr Risiken eingehen. Es spielt keine Rolle, denn die Leute springen ja eh weg, wenn es ihnen nicht gefällt. Diese freie Bahn kann man geniessen.