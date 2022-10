BÜHNE Worthülsen, viel Gestotter und gestelzte Reden: Die Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf in den Bundesrat ist jetzt Theaterstoff Ihre Wahl in den Bundesrat schrieb Politikgeschichte. Jetzt schreibt Eveline Widmer-Schlumpf auch Theatergeschichte: Elf Eveline Widmer-«Schlümpfe» setzen ihr auf der Bühne des Zürcher Theater Neumarkt ein Denkmal. Ein grossartiger Abend, an dem auch Slampoetin Lara Stoll als Redenschwingerin mitwirken durfte.

Elf graue Büromäuse, die in der Schweiz ein Erdbeeben auslösten.

Sie sind zu elft – und sehen alle aus wie Eveline Widmer-Schlumpf. Alle im gleichen, superengen Rock, alle im grauen Blazer, alle im hautfarbenen Shirt und mit Perlenkette. Und vor allem alle mit der gleichen Frisur: grosse Locken, ein wenig faserig, ein paar Strähnchen in die Stirn und auf den Seiten brav zurückgeföhnt. Und natürlich alle in wadenhohen Nylonstrümpfchen und schwarzen, mittelhohen Pumps (Kostüme: Delia C. Keller und Tania Perret). Der Chor der grauen Damen, könnte man denken, in immer neuen Posen. Aber weit gefehlt: Eveline Widmer-Schlumpf sah in ihrem Amt vielleicht nicht nach Model aus, sondern eher nach Büromaus. Aber sie verursachte den «einzigen Politthriller der Schweiz», behauptet der Untertitel der Inszenierung «EWS», die Piet Baumgartner und Julia Reichert am Zürcher Theater Neumarkt ausgeheckt haben.

Ihre Wahl - ein Erdbeben

Das Wort «aushecken» passt, denn man kann sich vorstellen, mit welchem Spass an der Ent- und der Aufdeckung das Produktionsteam ans Werk gegangen ist. Der gesprochene Text ist ein Kondensat aus Medienberichten, Filmausschnitten, Archivtexten und vor allem aus Interviews mit Beteiligten – inklusive einem mit Christoph Blocher. Der war 2003 für die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) in den Bundesrat gewählt worden. Allerdings benahm er sich überhaupt nicht dem Schweizerischen Kollegialitätsprinzip entsprechend. Blocher arbeitete gleichzeitig als Bundesrat und als Opposition – das missfiel nicht nur der Konkurrenz, sondern auch Teilen seiner Partei. Deshalb gelang es einer kleinen Gruppe aus Politikern der Sozialdemokratischen Partei (SP), eine alternative Kandidatur aus der SVP heraus zu organisieren und Eveline Widmer-Schlumpf gegen den Willen ihrer Partei zur Bundesrätin zu wählen. Und damit gleichzeitig Christoph Blocher abzuwählen. Ein Erdbeben.

Die Inszenierung gibt einen unterhaltsamen Blick in die Mühlen der Schweizer Bürokratie. Bild: Phlipp Frowein

Die Texte werden nun – teils zu Schnipseln verkürzt, teils in kurzen Monologen oder Diskussionen, oft als hochkomisches Satzpingpong aus Worthülsen, Gestotter, Geheimniskrämerei und Geschwätz – den diversen Evelines in den Mund gelegt. Die erzählen, grob chronologisch, die acht Jahre von Bundesrätin EWS, mit deutlicher Betonung ihrer Wahl, natürlich. Baumgartner erweist sich dabei als kreativer Kopf, dem immer wieder neue Mittel einfallen, um den drögen Politikbetrieb zu durchleuchten.

Hochkomische Politikerreden

Natürlich werden auch Reden geschwungen – etwa in einer Glanzleistung der Stuttgarterin Melina Pyschny, die an Blocher gerichtete Rede seines Bruders Gerhard nachspricht und dabei exakt Blochers Körpersprache und Sprechweise imitiert – auf Schweizerdeutsch, wohlgemerkt. David Attenberger, geboren im Ruhrgebiet, spricht ebenso famos echt eine Rede der Berner Parlamentarierin Ursula Wyss. In diesem an Anna Viebrock erinnernden Bürobühnenbild von Anna Wohlgemuth gibt es auch Feiern zu Ehren von Eveline Widmer-Schlumpf. Da murmelt das Büropersonal – also elf Eveline Widmer-Schlumpfs – wie man eben so murmelt, wenn man zu einem Empfang in ein Büro geladen wird. Nur zwei sind dabei deutlich zu hören, die die Sicht des Auslands auf EWS wiedergeben.

Das Kernteam bilden dabei die neuen Ensemblemitglieder Melina Pyschny und David Attenberger. Und Lara Stoll, ihres Zeichens Slampoetin, Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2019 und des Salzburger Stiers 2021. Sie singt eine Rede zur Gitarre und beweist, dass auch Worte wie Toleranz, Konkordanz, Kollegialität und Amtsgeheimnis wie der Refrain eines Country-Songs klingen können. Sie ist ganz in ihrem Ursprungselement, wenn sie in einer Satireeinlage zwölf Mal die Buchstabenfolge S-V-P ausspricht und am Schluss nur noch ein pffffff übrigbleibt.

Lara Stoll als Eveline-Widmer Schlumpf. Bild: Philipp Frowein

Dazu kommen Filmausschnitte, von Reden, aus dem Bundeshaus in Bern, aus SRF-Filmen und – am schönsten – als Schnipsel der Nachrichtensendung «Tagesschau» vom Chor Eins zu Eins wiedergeben. Inklusive der – supernervtötenden – Hintergrundmusik, die der Sender meint, unter seine Nachrichten legen zu müssen. Auch die kann man nämlich als A-Cappella-Gesang intonieren, wie der Laienchor eindrücklich zeigt.

Mit eiserner Disziplin auf Sachfragen

Das Ganze wird zu einem Bild einer Politik, die sich mit der «Integration» (sic!) der Frauen schwertat und diese über Jahre eher stauchte als förderte. Es wird auch zum Bild eines Politikbetriebs, der eine Frau anfeindete und gegen den sich Eveline Widmer-Schlumpf mit eiserner Konzentration auf die Sachfragen wehrte. Und sie wird auch zum Bild einer Gesellschaft, die für EWS demonstriert, zu mehr Anstand aufruft – und dabei übersieht, dass die Bundesrätin, im Einklang mit ihrer zuweilen regelrecht rechtsextremen Partei, völlig anstandslos die Ausweisung von politisch aktiven Asylsuchenden und straffällig gewordenen Ausländern fordert. Zum Glück fehlt diese Szene nicht, denn sonst wäre das Porträt doch gar zu rosig ausgefallen. So aber: Politikunterricht der ganz grossartigen und unterhaltsamen Art.