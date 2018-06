Die zweite Basler Generation

Der Zweite Weltkrieg ist auch für die Künstlerkommunen im Tessin eine Zäsur. Es gibt plötzlich Wichtigeres als über die Verbindung von Mensch und Natur nachzudenken. Es sind die Hippies, die den Kommunengedanken, Nacktbaden und mondsüchtige Räusche wieder ins Tessin zurückbringen. Unter ihnen ist Christoph Wenger, der Neffe von Meret Oppenheim. Er öffnet das zweite Haus der Familie, die Casa Aprile, für alle, die sich auf der Suche nach einem besseren Leben befinden.

Unter anderem lädt Wenger den jungen Künstler David Weiss nach Carona. Dieser hatte in Basel in den Sechzigerjahren die Bildhauerklasse besucht. Gegen freie Logis hilft er bei Reparaturarbeiten an der Villa. Mit ihm, dem späteren Kollaborateur von Peter Fischli, kommen weitere Vertreter der jungen Zürcher Kunstszene ins Tessin: Urs Lüthi, mit dem Weiss in Zürich ein Atelier teilt, Anton Bruhin, Peter Schweri oder Iwan Schumacher. Aus Bern gesellt sich bald Markus Raetz hinzu, aus Basel der Autor und Verleger Matthyas Jenny. Das kleine Carona wird noch einmal zum Künstlerdorf. Wenigstens für die Jahre 1968 bis 1978.

Eine Archivschachtel als Basis

40 Jahre später findet Oskar, der Sohn von David Weiss, eine Schachtel im Archiv seines Vaters. Dieser war 2012 verstorben. «Carona» steht drauf. Was drin war, ist zurzeit an einer Wand der Galerie Weiss Falk in Basel zu sehen (siehe Kasten). Zeichnungen von David Weiss, Markus Raetz, Peter Schweri und Urs Lüthi. In dieser Kombination noch nie gezeigt.

Am Eingang hängen zwei Aquarelle von Hermann Hesse, zwei Bilder von Meret Oppenheim. «Octopus Garden» heisst ihre Hommage an den berühmten Beatles-Song. Daneben liegt Urs Lüthi auf einem zerwühlten Bett im Zürcher Atelier. Über ihm sehen wir den Blick über die Bucht von Lugano, so, wir er sich von der Kirche Madonna d’Ongero bei Carona präsentiert.

Dasselbe Motiv kehrt auf der oben gezeigten Fotografie wieder: David Weiss in der Pose von Kaspar David Friedrichs Wanderern. Vor ihm jene Landschaft, die so manchem als Paradies erschien.

Eine kleine Kunst-Schatzkammer

«Carona» ist der Titel der Ausstellung. Eingerichtet hat sie Kurator Arthur Fink und Oskar Weiss. Eine kleine Schatzkammer für alle jene, die sich für das Schaffen der bereits genannten Künstler interessieren. In «Carona» kreuzen sich ihre Geschichten. In «Carona» entwickeln sie Formsprachen, die ihr späteres Werk prägen werden: Markus Raetz mit seinen Zeichnungstagebüchern. Matthyas Jenny produzierte in der Villa sein Fanzine «Nachtmaschine». Das heisst so, weil der Autor allein erziehender Vater war und so nur nachts Zeit für seine Kunst hatte. Anton Bruhin schrieb im Tessin an Manuskripten und entwarf seine Zeichnungsserie «Quink». Von Peter Schweri sehen wir Super-8-Filme, die er für eine Installation in einem Nachtclub in Kloten gedreht hat. Sogar Selbstinszenator und Konzeptkünstler Urs Lüthi entpuppt sich als versierter Zeichner. Überhaupt ist Zeichnung das Zauberwort.

Die jungen Langhaarigen meiden die allzugrosse Geste, unterlaufen Künstler- und Kunst-Stereotypen, verschreiben sich dem Unfertigen, Prozesshaften und wirbeln Ernst und Humor nonchalant durcheinander. Sie arbeiten viel, aber sie nennen es «Lazy Days», faule Tage. So heisst auch die eine Fotoserie, die Weiss und Lüthi nach einem Amsterdam-Trip zeigt, in knielangen, schwarzen Ledermänteln.

Das zeichnerische Werk von David Weiss ist insofern hoch spannend, als es sein Schaffen vor Fischli-Weiss zeigt, also vor 1979. Ein berühmtes Werk des Duos ist das Video «Der Lauf der Dinge». Eine alchemistische Kettenreaktion. Weiss hat solche Metamorphosen bereits in den Siebzigern mit dem Stift durchexerziert. Aus der Werkserie «Wandlungen» ist die grösste Arbeit zu sehen: Eine stupend gezeichnete Liebesschmerz-Reise nach Marrakesch, die irgendwann auch den Hügel von Carona kreuzt.

«Up And Down Town», das als «Regenbüchlein» bekannt gewordene Künstlerbuch, zeugt von Weiss’ handwerklicher Brillanz. Bisher war sein frühes zeichnerisches Werk erst in einer Ausstellung, in Chur, Paris und New York zu sehen. Die feine Schau in Basel liefert nun nach.