Als würde er auf dem Rücken eines Krokodils stehen, das jeden Moment seinen schuppigen Körper aufhieven und seine Zähne fletschen könnte. So hastig scheint William Turner einen Gletscher auf dem Montblanc gezeichnet zu haben, wie der Kunsthistoriker David Hill im Buch «Turner in the Alps» schreibt.

Die Alpen waren vor 200 Jahren für Touristen eine abenteuerliche Welt. Dennoch erwartete der britische Maler William Turner auf seiner ersten Wanderung dorthin kaum mehr, dass er in den Bergen Drachen antreffen würde. Gar nicht abwegig gefunden hatte diese Idee eine Generation vor ihm noch der Schweizer Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer. In seinem Buch «Itinera alpina» (1723) beschrieb er etwa feuerrote und bärtige Drachen, die angeblich in den Alpen hausten.

Schnell weg aus Paris, in Richtung Alpen

Unterstützt von adeligen Mäzenen, besuchte Turner, ein 27-jähriges Talent aus der königlichen Kunstakademie, im Sommer 1802 für drei Monate Frankreich und die Schweiz. Sein Auftrag war es eigentlich, im Louvre die alten Meister zu studieren und abzuzeichnen. Doch er beschloss, den richtigen Aufenthalt in der «ärgerlichen» Stadt, wie er Paris schimpfte, auf das Ende der Reise im Herbst zu legen. Lieber wollte er erst die Berge sehen.

Seine Vorliebe für Landschaftsmalerei entdeckt hatte der Sohn eines Friseurs und einer Metzgerstochter aus London auf Ausflügen in Nordengland, Wales und Schottland. Idealbilder der Alpen brachte er mit aus Gedichten, Reiseberichten und von Malereien seiner Vorbilder wie John Robert Cozens und John «Warwick» Smith.

William Turner schmuggelte dann auf das Aquarell des Gletschers («Glacier and source of the Arveron, going up to the Mer de Glace», 1803) zwar keine Drachen, aber immerhin eine Schlange an den vorderen Bildrand. Obschon er, wie Hill anmerkt, so weit in der Höhe wahrscheinlich keine Schlange gesichtet haben konnte.

Das Tier unterstreicht vielmehr den Blick des Engländers auf die Berge: Sie verkörperten für Turner nicht einfach idyllische Postkartenmotive, sondern auch eine Gefahr. Seine dramatischen Alpendarstellungen zielen weniger auf die geografische Neugier als auf die Emotionen des Betrachtenden ab. Unter anderem dieses Thema beleuchtet die Jubiläumsausstellung «Turner. Das Meer und die Alpen» im Kunstmuseum Luzern.

Gebirge und Gewässer treten bei Turner oft gegensätzlich auf: schön und verhängnisvoll, anziehend und angstmachend. Dabei geht das Staunen über eine live erlebte Erhabenheit der Natur über den Menschen mit einer Furcht vor den zerstörerischen Seiten der Natur einher. Englische Aufklärer wie Edmund Burke nannten diese Naturwahrnehmung «delightful horror». Sie prägte die Landschaftsmalerei der Romantik im 18. und 19. Jahrhundert.

Genau zeichnete er nur das, was er wollte

Jener «herrliche Schrecken» der Alpen erfasste auch den Dichter Percy Bysshe Shelley, als er wenige Jahre nach Turner die Gipfel des Montblanc zum ersten Mal erblickte. Dem Wahnsinn nahe habe er sich gefühlt, schreibt er: