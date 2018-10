Als Wilhelm Schmid am 1. Dezember 1971 starb, erhielt seine Witwe Kondolenzschreiben aus der ganzen Schweiz, vom Direktor der Berliner Museen, der Aargauer Regierung und in Schweizer Zeitungen erschienen umfangreiche Nachrufe. Tenor: Ein grosser Maler, ein wichtiger Künstler ist tot – einer auch, der Kontroversen ausgelöst hatte. Und heute? Wer kennt noch Wilhelm Schmid? Als das Kunstmuseum Olten 2007 eine Retrospektive organisierte, fand man das gut, doch ins breite Bewusstsein katapultiert hat sie den Künstler nicht wieder. Jetzt erinnert man sich in Potsdam daran, dass der Schweizer Maler und Architekt im Berlin der Zwischenkriegsjahre eine grosse Nummer war, und zeigt ihn erstmals wieder – zum 100. Jahrestag der Künstlervereinigung «Novembergruppe».

Revolution!

1918 rüttelte die Novemberrevolution auch Berlin durch. Am 9. November wird die Republik ausgerufen, Kaiser Wilhelm II. dankt ab. Revolution lautet auch die Losung in der Kunst. Am 3. Dezember 1918 gründen Dutzende Künstler die «Novembergruppe», ihr Ziel: «Mit a1len uns zur Verfügung stehenden Kräften Rückstand und Reaktion bekämpfen». Das war politisch wie ästhetisch gemeint. Aufgerufen waren «alle verantwortlich fühlenden kubistischen, futuristischen und expressionistischen Künstler». Bei der Gründung als eine der führenden Stimmen dabei: der 26-jährige Schweizer Wilhelm Schmid.

Eigentlich erstaunlich, wenn man seine Biografie anschaut. Als Verdingbub wächst er bei seinem Onkel, einem Weinbauern im aargauischen Remigen auf, arbeitet als Taglöhner, besucht teilweise die Primarschule in Basel. Kalenderbilder und römische Kacheln regen ihn zum Malen an. Nach einer Bauzeichnerlehre in Brugg macht sich der 18-Jährige selbstständig und zieht 1912 nach Berlin, arbeitet als Architekt und heiratet die Tochter seiner wichtigsten (reichen) Auftraggeber, die Sängerin Maria Metz. Als Künstler ist er Autodidakt, reist nach Paris, kann in Berlin und München bald ausstellen und gehört zur revolutionären Avantgarde.