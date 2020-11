Wie Waffenexporte den Aufbau der Kunstsammlung Bührle ermöglichten

Waffengeschäfte machten den aus Deutschland stammenden Bührle zum seinerzeit reichsten Mann der Schweiz. Eine am Dienstag veröffentlichte Studie unter Leitung des Historikers Matthieu Leimgruber untersuchte erstmals die Verflechtungen und Wechselwirkungen von Waffen, Geld und Kunst.

Teile der Sammlung E.G. Bührle sind seit den 1960er-Jahren in einem Privatmuseum in Zürich ausgestellt. 2021 wird ein Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses eröffnet, in dem Werke der Sammlung gezeigt werden.

Leimgrubers Fazit zum Zusammenhang zwischen Bührles umstrittenen Waffengeschäften und seiner Kunstsammlung fällt deutlich aus: "Ermöglicht wurde der Aufbau dieser Kunstsammlung von Weltrang durch den immensen Reichtum, den Bührle vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg durch Waffenexporte angehäuft hatte."

Unzimperlicher Waffenhändler

Die Studie zeichnet ein Bild von Bührle als gnadenlosen Opportunisten, was das Geschäft betrifft. So belieferte er mit seiner Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon (WO) in den Zwischenkriegszeit zuerst Deutschland mit Flugabwehrkanonen.

Während des Kriegs verkaufte er dann zuerst den Alliierten Kanonen für rund 60 Millionen Franken, nach der Niederlage Frankreichs wurden Deutschland und die Achsenmächte für etwa 540 Millionen Franken beliefert.

Als sich die Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands abzuzeichnen begann, schlug sich Bührle wieder auf die Seite der Alliierten.