Beispiel gefällig? Je nach Magazin könnten Menschen mit Sternzeichen Löwe im April 2018 gehörig enttäuscht werden oder ab März 2018 das grosse Glück im Bett finden. Es holpert im Job, sagt das eine, während der andere Sterndeuter behauptet, dass 2018 dem Löwen eine Menge beruflicher Chancen bietet.

Ja, was nun? So viel Verwirrung die Sterne stiften können, so aussagekräftig sind die Kurven der wissenschaftlich belegten Lehre der Chronobiologie und des Biorhythmus aus der Esoterik.

Die Chronobiologie besagt: Wer seine innere Uhr kennt, ist leistungsfähiger, ausgeglichener und glücklicher. Im Biorhythmus lässt sich anhand des Geburtsdatums der ideale Partner finden. Man nimmt das Schicksal quasi in die eigene Hand und sorgt unabhängig jeglicher Sternenkonstellation dafür, dass 2018 ein gutes Jahr wird.