Wer mit der Lektüre von Martin R. Deans neuem Roman «Warum wir zusammen sind» beginnt, dem geht es auf den ersten Seiten wie an einer Party. Innert Kürze prasseln lauter Namen auf einen ein, die man sich unmöglich alle merken kann. Anatol & Annette, Mila & Moritz, Ona & Axel, Bea & Finn und so weiter. In der Orientierungslosigkeit hält man sich am besten an die Gastgeber. In diesem Fall: Irma und Marc.

Die Hauptfiguren des Romans sind auch das Herz des Freundeskreises. Irma jedenfalls. Sie hat den Einfall, den Wechsel ins 21. Jahrhundert auf der Eisbahn zu feiern, um gemeinsam ins neue Millennium zu gleiten. Doch die fröhlich gemeinte Metapher erweist sich als mehrdeutig. Und wird zum schlechten Omen: Einmal ins neue Jahr geglitten, landen nicht nur Irma und Marc plötzlich auf dem Glatteis und die Stimmung zwischen ihnen kühlt sich ab, auch die Beziehungen von Bea & Finn und Ona & Axel geraten ins Wanken.

Deans Roman beschäftigt sich mit Fragen, die manch einen Paar-Ratgeber umtreiben. Tricks und Tipps liefert er allerdings keine. Was ihn interessiert, ist die Kommunikation. Worüber wird geschwiegen? Worüber gesprochen? Oft begleitet durch das Getratsche eines halb besorgten, halb besserwisserischen Freundeskreises erfahren wir, welche Probleme sich den Paaren im neuen Jahrtausend stellen.

Angelt sich Ona bloss aus Verzweiflung über Axels Eskapaden auch einen Lover? Ist es Bea, die Finn vernachlässigt, oder sollte er einfach endlich dieses Buch über Bob Dylan fertig schreiben? Wie bringt man in einer Paarbeziehung verschiedene Dinge unter einen Hut? Arbeit und Liebe, Libido und Loyalität? In welchem Verhältnis stehen Sexualität und Liebe? Wie viel Narzissmus hält ein Paar aus? Wie viel Gewicht hat die gemeinsame Geschichte? Und was kann das Paar in eine Schieflage bringen?

Bis zum «Sexout»

In Irmas Fall ist der Auslöser für die Schieflage die Tatsache, dass sowohl Marc als auch ihr jugendlicher Sohn Matti mit Irmas Freundin Evelyne Sex hatten. Zwar wirkt diese Vierecks-Konstruktion etwas überdehnt, die Art und Weise, wie Dean danach die zunehmende Entfremdung zwischen Irma und Marc entwickelt, ist allerdings sehr feinsinnig. Mal aus Marcs, mal aus Irmas Perspektive folgen wir dem Paar bis zum «Sexout», der Unmöglichkeit, noch miteinander zu schlafen.

Dabei sehnen sich die beiden immer noch nacheinander. Dass Irma ausgerechnet in dieser enthaltsamen Zeit einen pornografischen Roman des französischen Autors Duval ins Deutsche übersetzen muss, macht für sie die Sache nicht einfacher. Während Marc und sie den Tiefpunkt ihrer Beziehung in getrennten Schlafzimmern erleben, kommt Duvals Protagonistin in der Tiefgarage in ordinären Beschreibungen zum Höhepunkt. Man könnte, so findet Irma, auch anders über Erotik schreiben. Wie, verrät sie leider nicht.