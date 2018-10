Was Politiker sagen, darüber berichten wir Medien täglich. Was sie lesen, das erzählen sie ab dieser Ausgabe in der neuen Serie im «wochenende»-Bund. Doch was schreiben eigentlich jene, die das Land regieren?

Im Ausland ist klar: Wer an die Spitze will, präsentiert seine Ideen und sich selbst dem Volk in einem Buch. Barack Obama, Angela Merkel, Emmanuel Macron oder Sergio Mattarella: Alle haben sie mindestens eines geschrieben. Diese Bücher tragen Titel wie «Hoffnung wagen», «Mein Weg», «Revolution: Wir kämpfen für Frankreich» oder «Zusammen wachsen».

«Ob Bücher mich zu einem besseren Präsidenten gemacht haben, kann ich nicht sagen», sagte Obama eine Woche vor dem Rücktritt zur «New York Times». «In dieser schnelllebigen Zeit gibt mir das Lesen aber die Möglichkeit, auch mal abzuschalten und andere Perspektiven einzunehmen.» Und so habe er auch als Präsident, wenn immer möglich, jeden Abend in einem Buch geschmökert.

Birchermüesli und Bücher

Für Belesene wie Obama – bis auf Donald Trump waren auch seine Vorgänger literarisch äusserst interessiert – gibt es in Europa einen stehenden Begriff: Homme de Lettres. Die Geschichte dieses Politiker-Typs (und der Femmes savantes, wie belesene Politikerinnen genannt werden) lässt sich Jahrhunderte zurückverfolgen. Heute sind diese Männer und Frauen von Welt, so die wohl treffendste Übersetzung, jedoch zunehmend als Classe politique oder Elite verschrien.

Und die Schweiz? «Bei uns gibt es diese Tradition nicht», erklärt Peter Rothenbühler. «Besser gesagt: In der Deutschschweiz gibt es diese Hommes de Lettres unter den Politikern eigentlich nicht.» Als Journalist, der beidseits des Röstigrabens je eine Redaktion geleitet hat, kennt sich der 69-Jährige bestens aus mit Unterschieden der deutschen und französischen Polit-Kultur. Auch alt Bundesrat Pascal Couchepin kennt er gut. Der Walliser gilt als Animal politique.

«Zu meinem grossen Erstaunen», sagt Rothenbühler, «sprachen wir, wenn ich ihn besuchte, aber fast nur über Bücher.» Rothenbühler erinnert sich wie Couchepin zuhause in Bern nur Birchermüesli im Kühlschrank und auf dem Tisch einen Stapel Bücher hatte. Für Couchepin sei Literatur eben «Inspiration pur, auch für die Politik». Trotz seinem «grossen Ego» habe der gewiefte Debattierer aber auch eine bescheidene Seite. So habe er seine eigenen Gedanken zur Politik beispielsweise erst nach dem Rücktritt in einem langen Gespräch mit einem Philosophen als Buch veröffentlicht.

Der Polit-Buch-Röstigraben

Auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende» hat die Schweizerische Nationalbibliothek (NB) ihren Onlinekatalog nach amtierenden und lebenden alt Bundesräten durchforscht. Mit zwölf Eintragungen am meisten publiziert seit der Wahl hat Kaspar Villiger (siehe Tabelle). Der Freisinnige Ingenieur und Unternehmer, der später die UBS durch die Krise führte, ist in der Öffentlichkeit zwar nicht als Intellektueller in Erinnerung. Doch als alt Bundesrat hat Villiger bereits ein halbes Dutzend Bücher verfasst.

Eben- so überraschend die weiteren Ränge: Auch Arnold Koller, Flavio Cotti und Adolf Ogi (je 5 Publikationen) sind nicht als grosse Visionäre in Erinnerung. Erst auf Rang drei finden sich mit Ruth Dreifuss, Pascal Couchepin, Micheline Calmy-Rey und Didier Burkhalter (je 4 Publikationen) Bundesräte, die das grosse Wort nicht scheuten. Von einem Drittel aller Bundesratsmitglieder – darunter durchaus Charakterköpfe mit Sendungspotenzial wie Alain Berset, Ignazio Cassis oder Simonetta Sommaruga – liegt in der Nationalbibliothek keine Buchkopie. Und ja: Villiger zum Trotz stammt die Hälfte der literarisch aktiven Bundesräte aus der lateinischen Schweiz – also überproportional viele.