Wie Historiker, Schriftsteller und Drehbuchautoren dabei vorgehen, beschreibt Florian Neumann in seiner neuen Biografie Lucrezia Borgias so: «Sie alle bedienen sich einer Figur, auf die sie Ideen projizieren und an die sie Geschichten knüpfen.» In einer Zeit, die das Schauerliche liebt, stempelt beispielsweise Victor Hugo in einem 1833 auf die Bühne gebrachten Theaterstück Lucrezia Borgia ohne jeden historischen Beleg zur Giftmischerin. Aus ihm geht Gaetano Donizettis Oper hervor.

Wer aber die wirkliche Lucrezia Borgia war, das präsentiert sich komplizierter, aber auch faszinierender. Da zeigt sich: Lucrezia Borgia wird haftbar gemacht für ihre Sippe, für Vater und Brüder. Und es zeigt sich auch: Im Grunde sind es zwei Lucrezia Borgias, denen wir in der Realität begegnen. In ihrem ersten Lebensabschnitt ist sie vor allem die Tochter eines Papstes, der reich, ruchlos, aber auch sehr einnehmend ist. «Im Gespräch berührt er die Frauen auf eigenartige Weise», berichtet der Hauslehrer über diesen Rodrigo Borgia. Und: «Seine Reize haben eine starke Wirkung auf sie, wie der Magnet auf das Eisen.» Dieser Magnet wirkt unter anderem auf Vannozza de’Cattanei, die ihm drei Kinder schenkt: Cesare (1475), Juan (1476) und Lucrezia (1480).

Krieg und Heirat: Das sind die Möglichkeiten für den Borgia-Papst, diesem Geschlecht spanischer Emporkömmlinge eine dauerhafte Machtbasis zu schaffen. Seine Söhne schickt er in den Krieg, die Tochter benutzt er als Heiratspfand, um politische Bündnisse zu schmieden. Dabei kann der Wind auch wieder drehen. 1493 wird die gerade Zwölfjährige mit Giovanni Sforza verheiratet, dem Neffen des Machthabers von Mailand. Vier Jahre später lässt der Papst die Ehe annullieren. Der Ex-Ehemann rächt sich, indem er das Gerücht streut, Lucrezia verkehre nicht nur sexuell mit Bruder Cesare, sondern auch mit ihrem Vater.

1498 steht mit Alfonso d’Aragona ein neuer Ehemann im päpstlichen Palast, er ist zwei Jahre später nach einer politischen Kehrtwende Alexanders nur mittels Mordanschlag (in den päpstlichen Gemächern!) wieder loszuwerden. Dann fasst der Vater Alfonso d’Este ins Auge, den Erbprinzen des Herzogtums von Ferrara.

Das ist alter Adel, der um die spanischen Borgia gern einen Bogen machen würde. Um sie auf elegante Weise abzuschrecken, fordert der Herzog eine Mitgift in geradezu astronomischer Höhe. Doch Rodrigo Borgia zahlt.

«Vertraut niemandem!», warnt Pietro Bembo

1502 beginnt Lucrezia Borgias zweites Leben an einem Hof, an dem sie drei Jahre später zur Herzogin aufsteigt. «Sie ist schön und gut, zu allen freundlich und liebenswert», berichtet ein französischer Offizier. «Nichts ist gewisser, als dass die Herzogin, auch wenn ihr Gatte ein umsichtiger und kühner Prinz ist, ihm aufgrund ihrer Zuvorkommenheit sehr genutzt hat.» Kühn ist Alfonso vor allem im Felde, was das kleine Ferrara auch nötig hat. Und während er oft unterwegs ist in kriegerischer oder diplomatischer Mission, nimmt sie mit grossem Geschick die Regierungsgeschäfte wahr, organisiert Hilfe bei Katastrophen und verfolgt eine sehr kluge Aussenpolitik. Auch an glanzvollen Festen herrscht an ihrem Hof selten Mangel. Glamourös ist diese Frau durchaus, aber nicht ruchlos.

Sie agiert eigenständig, manchmal auch eigenwillig. Gegen den Befehl ihres Mannes etwa verschont sie Fremde, die man des Nachts aufgegriffen hat, von der Folter. Eigene Wege geht sie auch in den Beziehungen. Über verschwiegene Boten wechselt Lucrezia schwärmerische Briefe mit dem Dichter Pietro Bembo. «Vertraut niemandem!», warnt Bembo. Als ihr Mittelsmann von einem anderen Briefpartner erstochen aufgefunden wird, weiss sie: Er hat recht.

Auch ihr Gatte Alfonso hat zwar seine Affären. Aber erkaltet ist die Beziehung zu seiner Frau nicht. Davon zeugt die beeindruckende Zahl ihrer acht Schwangerschaften, die an Lucrezias Kräften zehren. Nach einer ihrer schweren Geburten stirbt sie denn auch.