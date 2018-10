Das Museum Tinguely hat zu «Radiophonic Spaces» ein weit schweifendes Rahmenprogramm entwickelt. In 14 Themenwochen werden die vielfältigen Dimensionen von Radio beleuchtet. Flaggschiff dieser Aktivitäten ist das hauseigene Radiostudio, aus dem jeweils am Sonntag um 17 Uhr zum jeweiligen Wochenthema Sendungen ausgestrahlt werden. Gegen Aussen sichtbares Zeichen dieses neuen Mediums in Basel sind die Funkantennen auf dem Dach des Museums. Für die erste Themenwoche von heute bis zum 28. Oktober, haben die Radiomoderatoren Eric Fasson und Michael Sennhauser ein Filmprogramm zusammengestellt, das die Wirkungsmacht des Mediums spiegelt. Woody Alans «Radio Days» ist ebenso im Programm wie der Klassiker «Good Morning Vietnam». In der zweiten Themenwoche geht es um den Empfang von Funk und Radio aus fernen Ländern. In der dritten Woche können Interessierte an der Gestaltung eines Soundwalks im Solitude-Park mitwirken. In «Stadt und Gespenster» lädt die amerikanische Künstlerin Melissa E. Logan zum Klangsammeln in der Stadt. Das Museum selbst zum Hinhören in die eigene Klangwelt. Praktische Erfahrungen können auch im Format «Ohren auf Reisen» gemacht werden, wenn unter Anleitung zweier Radiomoderatoren Audiocollagen erstellt werden oder im «Impro-Hörspiel», wo live Kurzgeschichten generiert werden. Die Radioschule Klipp+Klang lädt Kinder zum Sagenerzählen, für Radio X erzählen Menschen mit Behinderungen aus ihrem Alltag. Eric Fasson wird über die Rolle des DJ’s im Radio berichten und in der letzten Woche werden die besten Hörstücke des sonOhr & Podcast Festivals zu hören sein. Alle Informationen unter www.tinguely.ch. De Ausstellung dauert bis am 27. Januar. (bal)