Sie zischt ins Mikrofon, presst die Wörter, lässt ihre Stimme anschwellen, vibrieren. Miriam Maertens steht auf der von Nebel geschwängerten Bühne des Zürcher Schauspielhauses. Die Augen geschlossen, singt die 48-Jährige Lieder von Tom Waits – und untermalt das düstere Treiben im Stück «Endstation Sehnsucht». Vor 6 Jahren hätte sie dies nicht geschafft. Damals war Maertens’ Lunge an ihrer eigenen Endstation angekommen. Die Erbkrankheit Cystische Fibrose hatte sie zerstört. Wegen eines Gendefekts bildet der Körper dabei einen zähen Schleim. Im Fall von Miriam Maertens verstopfte dieser die Lunge.

Im Alter von 42 Jahren war der Sauerstoff in ihrem Körper so knapp, dass die Fingernägel beim kurzen Spaziergang mit dem Hund blau anliefen. Und bei einer Polizeikontrolle fehlte ihr die nötige Puste für den Alkoholtest. Trotzdem stand Maertens auf der Bühne, spielte zweistündige Stücke. Heute sagt sie dazu: «Das war vollkommen wahnsinnig.» Sie sitzt in der Cafeteria des Zürcher Schauspielhauses, schlürft einen Latte macchiato. An den Wänden hängen Fotos früherer Produktionen. Auch Maertens ist darauf zu sehen. Seit 13 Jahren ist sie festes Mitglied des Ensembles. Die meiste Zeit davon führte sie ein Doppelleben. Eines im Rampenlicht, eines in Krankenhäusern

Zentrum der guten Laune

Als sie etwas über 40 Jahre alt war, drohte es aufzufliegen. Ihre Losung «verschieben wir es auf morgen» nahm lebensbedrohliche Züge an. Es ist diese Passage der Figur Scarlett aus dem Klassiker «Vom Winde verweht», die sie durchs Leben trug. Ein Leben, das sie nicht der Krankheit widmen wollte. Sondern dem Schauspiel, der Bühne, ihrem Sohn. Sie schaffte es mit einer Mischung aus Verdrängung, Selbstdisziplin und Starrsinn. Entgegen der Prognose ihres ersten Arztes hat sie ihren fünften Geburtstag zigmal überlebt. Entgegen allen Annahmen ist sie etablierte Bühnenkünstlerin. Und entgegen allen Ratschlägen bekam sie ein Kind.

Nur die engsten Freunde und die Familie wussten von ihrer Krankheit. Die meisten Kollegen und Regisseure hatten keine Ahnung, dass Maertens dreimal pro Tag inhalieren musste, dass bei ihr zu Hause ein Sauerstoffgerät brummte und immer wieder Antibiotika durch ihre Venen flossen. «Als die Kranke gesehen zu werden, war stets der Albtraum von Miri», erinnert sich ihre Freundin und Ensemble-Mitglied Julia Kreusch. Ihr kraftvolles und positives Auftreten habe dabei nie aufgesetzt gewirkt. Im Gegenteil: «Sie war und ist in unserem Ensemble ein Zentrum der guten Laune und Herzlichkeit.»

«Geben Sie das Kind weg»

Von klein auf wusste Miriam Maertens: Sie will Schauspielerin werden. Wie ihr Vater und dessen Eltern. Auch ihre beiden älteren Brüder Michael und Kai schlugen diesen Weg ein. Aufgewachsen sind die drei Geschwister in einer Siedlung, etwas ausserhalb Hamburgs. In diesem beschaulichen Düpenautal wurde das Treiben dreimal pro Tag unterbrochen, wenn die Mutter rief: «Miri, kommst du bitte zum Abklopfen rein!» Dann musste sich das Mädchen auf einen körperlangen Keil legen. Die Mutter oder der Bruder bearbeiteten den Brustkorb so, dass sich das zähe Sekret in der Lunge löste und das Mädchen es abhusten konnte. Sie empfand es als Tortur. Auch weil es ihr vor Augen führte, dass sie nicht wie die anderen Kinder war.