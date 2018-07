Das Café Plüsch kann man locker als Wohnzimmer des Zürcher Stadtquartiers Wiedikon bezeichnen. Man trifft sich in dem Lokal ebenso gut zum Schwatz, blättert in einer Zeitung oder surft am Laptop, und an warmen Tagen lockt die Terrasse. Für Verpflegung sorgen täglich frische, hausgemachte Quiches, Salate, wechselnde Mittagsmenüs sowie diverse Kuchen, und abends werden neben ausgewählten Weinen auch Cocktails serviert. An den Samstagen und Sonntagen gibts im Café Plüsch jeweils einen Brunch. Das Lokal ist täglich geöffnet von frühmorgens bis Mitternacht, am Sonntag von 10–18.30 Uhr. Aemtlerstrasse 16, in Wiedikon, Zürich. Info: www.cafe-pluesch.ch (ASS)