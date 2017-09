Zehn Jahre sind schnell vorbei. 2007 übernahm Carena Schlewitt die Leitung der Kaserne Basel. Gestern hat sie das Programm ihrer letzten Saison vorgestellt. Bereits ab Januar wird sie zu 50 Prozent für ihren neuen Wirkungsort Hellerau, das Europäische Zentrum der Künste in Dresden, arbeiten.

In den zehn Jahren unter ihrer Leitung ist das Angebot gewachsen. Waren es bei Schlewitts Antritt noch rund fünf Basler Theatergruppen, die regelmässig ihre Produktionen im Kleinbasel rausbrachten, sind es heute beinah zwanzig. Freies Theater, zeitgenössischer Tanz und Performance sind mittlerweile mit einem breiten Angebot in Basel verankert.

Mit Häusern wie der Gessnerallee Zürich, dem Theater Vidy in Lausanne, dem Theater Chur oder dem Schlachthaus in Bern ist die Kaserne Teil eines für die Schweizer Szene unverzichtbaren Produktions- und Gastspielnetzwerks geworden. Gruppen aus Basel koproduzieren mit den erwähnten Partnern und können ihre Stücke dort zeigen. Umgekehrt gilt dasselbe.

Um die Funktion einer solchen Drehscheibe auszufüllen, brauche es aber auch die internationale Vernetzung, so Schlewitt. Gastspiele aus anderen europäischen Ländern waren und sind deshalb Bestandteil des Programms. Partner wie das HAU und die Sophiensäle in Berlin, das Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt oder die Kammerspiele München garantieren in diesem Bereich Kontinuität.

Neun Basler Premieren

Bis im Frühjahr wird die Kaserne neun Premieren von Basler Gruppen zeigen. Darunter Antje Schupp mit ihrem Stück «PINK MON€Y». Darin untersucht sie die Auswirkungen der gleichnamigen Alternativwährung auf die Queer-, oder, wie man heute sagt, der LGBT-Szene (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) in Südafrika. Dort, in Soweto, wird die Performance mit Unterstützung von Pro Helvetia Südafrika uraufgeführt, bevor sie in die Kaserne kommt.

Nach einer Pause ist die vor zwölf Jahren gegründete Gruppe Capri Connection mit einer Premiere zurück. In ihrem Stück «Das Böse. Eine Götterdämmerung» werden die Kräfte untersucht, die zu Nationalismus und Rassismus führen. Typisch Capri Connection geschieht dies mit viel Philosophie und noch mehr Musik.

Weitere Basler Premieren sind beispielsweise «Extase» von Moira Gilliéron, Ariane Koch und Zino Wey oder die neue Arbeit von Marcel Schwald, dem Basler Autor und Regisseur. Er untersucht in «Money Peace» die Auswirkungen der totalen Ökonomisierung unseres Alltags.

Gastspiele aus der Schweiz

Während die Basler Produktionen von hier aus auf Gastspiel gehen, kommen aus der Schweiz einige hochkarätige an den Rhein. Aus Genf etwa die spanischstämmige Performerin La Ribot. Sie stellt anlässlich des Festivals Performance Process im Tinguely Museum aus (Ausgabe vom Dienstag). In der Kaserne zeigt sie ihr international gefeiertes Langzeitprojekt «Distinguished Pieces».

Ebenfalls aus Genf kommt Massimo Furlan. Der Choreograf lässt am Samstag, 30. September, eine Gruppe älterer Männer in Superman-Kostümen durch Basel spazieren. Einen Vorgeschmack darauf gab es am Dienstag bereits an der Eröffnung im Tinguely Museum.

Ein Wiedersehen gibt es auch mit Rimini Protokoll, mit Thom Lutz und Milo Rau, der in Basel seine «Geschichte des Theaters» zeigt. Aus Zürich werden der Performer Phil Hayes und die Digitalbühne anreisen, die früher den schönen Namen 400asa trug.

Bereit für die Übergabe

Aus dem Ausland kommen weitere sehenswerte Produktionen nach Kleinbasel. She She Pop aus Berlin feiern mit «Oratorium» ihre Schweizer Premiere. Der renommierte griechische Künstler und Regisseur Dimitris Papaioannou zeigt sein bildgewaltiges Opus «The Great Tamer». Der amerikanische Choreograf Trajal Harrell präsentiert in Basel seine Bearbeitung des Antigone-Stoffes.

So richtig interkontinental wird der Austausch dann mit «Crossroads». Das dreitägige Format vereint Kulturschaffende aus der Schweiz, Indien, dem Arabischen Raum und Afrika. Es bietet ein multidisziplinäres Kulturprogramm aus Podien und Stücken. Kuratiert wird dieses bereits von Sandro Lunin. Ab Herbst 2018 ist der Zürcher der neue künstlerische Leiter der Kaserne. Carena Schlewitt kann ihm diese mit gutem Gewissen übergeben. Der Umbau ist aufgegleist und das Budget wird ab 2018 um rund eine halbe Million auf 2 900 000 Franken erhöht.

Theater in der Kaserne Das gesamte Programm unter: www.kaserne-basel.ch.