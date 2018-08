Frau Egger, sind Sie zufrieden mit dem Start von Rossinis La Cenerentola?

Esther Egger: Ich bin sehr zufrieden. Die Produktion 2018 ist grossartig. Wir haben auf ein junges Team gesetzt und dieses arbeitet hochprofessionell und auf einem Topniveau. Die Umsetzung der 1816 uraufgeführten Oper von Rossini in die heutige Zeit gelingt mit dem Glücksrad und einer damit verbundenen Casting-Show auf äusserst unterhaltsame Weise. Die witzige Inszenierung mit vielen Verwechslungen und Verkleidungen und die herrlich gezeichneten Charaktere lassen das Publikum immer wieder schmunzeln und provozieren spontane Lacher. Trotz ein wenig Klamauk ist die tiefgründige Absicht, dass nicht nur Schönheit, sondern Werte wie Demut, Natürlichkeit und Bescheidenheit zählen, sehr gut umgesetzt. Dazu verzaubert die wunderbar perlende Musik von Rossini den Schlosshof und seine Gäste.

Sie sind seit 2005 im Vorstand und seit 2007 Präsidentin des Vereins. Wie beurteilen Sie La Cenerentola im Vergleich zu den anderen Opern? Was ist besser, was schlechter?

Die bisher gespielten Opern in besser und schlechter einzuteilen, wäre nicht korrekt. Jede Oper hat ihre Eigenheiten und Höhepunkte und jeder Regisseur, jede Regisseurin prägt eine Oper mit seiner/ihrer Persönlichkeit. Aus Sicht des Vereins hat sich bewährt, dass seit 2012 auf bekannte Opern gesetzt wurde. Publikumsmässig war Il Barbiere di Siviglia im Jahre 2012 das absolute Highlight. In diesem Jahr haben wir aber eine spezielle Neuheit. Im Schlosshof wurde erstmals ein Kubus aufgebaut, in welchem auf der Höhe des Publikums das Orchester spielt und der gleichzeitig auf zwei Ebenen als Spielbühne dient. Die musikalische Qualität konnte so nochmals merklich gesteigert werden. Ebenso ist die Bühne von allen Plätzen noch besser einsehbar. Das Gesamterlebnis hat sicher nochmals gewonnen.