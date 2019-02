«Fue pensando que Casagemas había muerto como me puse a pintar en azul», soll er gesagt haben. Der Tod seines Freundes bringt ihn, den Maler, der bereits mit 14 Jahren meisterhafte Ölbilder gemalt hatte und vor dem Tod seines Freundes mondäne Figuren der Clase Alta in flirrend bunten Gemälden verewigte, zur Farbe Blau. Die Randfiguren, die er in den folgenden drei Jahren mit einer liebevollen Ehrfurcht auf seine Leinwände bringen wird, sind vorwiegend in melancholische Blautöne getaucht, als liege die Trauer des jungen Künstlers über ihnen wie ein Schleier.

Die Fondation Beyeler begibt sich mit «Der junge Picasso – Blaue und Rosa Periode» auf eine Gratwanderung. Einerseits steht das Genie im Mittelpunkt: der Blockbuster Picasso. Ein Kassenschlager, den man nur zu zeigen braucht, um die Menschen von einem Museumsbesuch zu überzeugen. Picasso will jeder gesehen haben. Er wird vorbehaltlos besucht – selbst wenn die Ausstellung wenig attraktiv kuratiert ist. Die Herausforderung besteht darin, es sich in dieser Sensationslust nicht allzu bequem zu machen und auf die leisen Töne zu achten. Eine wirklich gelungene Picasso-Ausstellung setzt nicht auf den Lorbeer des grossen Namens, sondern geht ganz von den Bildern aus: Welche Geheimnisse wahren die weltberühmten und -geliebten Gemälde noch? Was erzählen sie uns über das Innenleben des jungen Picasso? An den Beginn der Ausstellung setzt Kurator Raphaël Bouvier «Yo Picasso», ein selbstbewusstes Selbstporträt in den leuchtenden Farben des zu der Zeit schwer modischen Postimpressionismus. Es hängt vis-à-vis dem Eingang zur Ausstellung, ein unmissverständliches Statement. ¡Bienvenido a Picasso!

Für Bouvier markiert das Bild den Moment, in dem Picasso sich auf die Suche seines künstlerischen Selbst macht. Eine Suche, die das Thema der Ausstellung bildet, durch zehn Räume hindurch, in chronologischer Abfolge. Auf das farbenfrohe Selbstporträt folgen die blauen Gemälde, angeleitet von der Trauer Picassos über seinen verstorbenen Freund. Sie zeigen Randfiguren der Gesellschaft: Behinderte, Prostituierte, Bettler. Verdiente Aufmerksamkeit bekommt das Werk «La Vie» von 1903, auf dem Casagemas mit seiner Freundin Germaine (ein Modell, das kurz vor seinem Selbstmord von Casagemas angeschossen wurde und kurz darauf zu Picassos Geliebter avancierte) zu sehen ist. Rechts daneben steht eine Frau mit Säugling und dazwischen zweimal eine Trauerlandschaft: kauernde Figuren mit schmerzverzerrten Gesichtern. Das Bild strahlt vor Schmerz, was Bouvier nicht davon abgehalten hat, es mitten in die Blickachse zu positionieren, an eine eigene Wand. Da hängt es, ganz ohne Zerstreuungsgefahr, atmet förmlich in den Raum hinein – das melancholische Zeugnis eines gebrochenen Freundes.

Ein knappes Jahr nachdem Picasso «La Vie» gemalt hat, zieht er endgültig von Madrid nach Paris. Er bewohnt ein Atelier auf dem Montmartre, wo er bis zum ersten grossen Verkauf seiner Bilder im Mai 1906 ein ärmliches, aber von Freunden (in dieser Zeit lernt Picasso unter anderem Apollinaire und Gertrude Stein kennen) und Geliebten erfülltes Leben führt. Auch in seiner Kunst macht sich der frohe Lebenswandel bemerkbar: langsam schleichen sich Ocker- und Rosatöne in seine blauen Welten. Im August 1904 lernt der 23-Jährige seine erste feste Partnerin, Fernande Olivier, kennen und malt die zärtlichsten Bilder seines Lebens. Sujet ist vorwiegend die Pariser Zirkuswelt: Mit Fernande besucht er häufig Vorstellungen und erkennt sich wieder in den Akrobaten und Harlekinen, mit deren Balanceakten zwischen Stand und Fall, zwischen Show und Privatleben er sich identifiziert.

Rührende junge Männlichkeit

«Akrobat und junger Harlekin» ist das intimste Bild dieser Zeit. Es zeigt zwei junge Gaukler, die sich gedankenverloren gegenübersitzen, mit ernsten Gesichtern, die Arme rührend verletzlich um den Körper geschlungen. Zu sehen ist in dem Bild nicht nur die feinfühlige Auseinandersetzung mit junger Männlichkeit, sondern auch Picassos Übergang von der Blauen in die Rosa Periode, und – wenn man Raphaël Bouvier glauben will – die ersten Anzeichen einer «Kubisierung» des Körpers. Das Rautenmuster auf dem Kostüm des Gauklers als Indikator für den nahenden Kubismus? Für den Kurator kein abwegiger Gedanke.

Bevor das geschieht, unternimmt der junge Künstler im Juni 1906 eine Sommerreise ins katalanische Pyrenäendorf Gósol. In den zehn Wochen, die er in dem Dörfchen verbringt, entstehen sieben grosse Gemälde, zehn mittelgrosse Werke und unzählige Zeichnungen und Aquarelle. Picasso bringt in diesen Bildern immer mehr archaische Elemente ein, er will die klassischen Formen vereinfachen, ja archaisieren. Es ist der erste Schritt zur radikalen Geometrisierung von Körpern, die zum berühmten «Les Demoiselles d’Avignon» führen wird, jenem Werk, das 1907 den Kubismus einläutet. Auch die Bilder dieser Zeit stellt Bouvier mit Luft und Platz aus, grosszügig und eindringlich. Ans Ende setzt er «Femme (Epoque des ‹Demoiselles d’Avignon›)» aus der Picasso-Sammlung der Fondation Beyeler. Ein cleverer Entscheid: Das Bild der mit wenigen Strichen und maskenartigem Gesicht versehenen Frau weist auf den kubistischen Picasso hin, wie ihn jeder kennt. Es ist das Abschluss- und Auftaktbild einer liebevollkuratierten Blockbuster-Ausstellung.

Als Stück aus der hauseigenen Sammlung, das prominent Picassos Aufbruch markiert, sagt es noch etwas anderes: Kunst dieses Kalibers, liebe Schweizerinnen und Schweizer, sehen Sie nur in der Fondation Beyeler.