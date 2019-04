Die markanten Türme, die gewaltige Rosette, die gruseligen Wasserspeier, die Victor Hugo zu seinem «Glöckner von Notre-Dame» inspiriert haben – das ist es vor allem, was für viele die weltberühmte Kathedrale in Paris ausmacht.

Marti ist Kunsthistorikerin am Bernischen Historischen Museum in Bern. Als sie erfuhr, dass in der Notre-Dame ein Feuer ausgebrochen ist, konnte sie das erst gar nicht glauben: «Die Notre-Dame ist das Symbol der Beständigkeit, sie ist das Zentrum der Stadt.» Marti selbst besucht die Kathedrale bei jedem Besuch in Paris.