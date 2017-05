"Kunst macht uns frei und befreit uns", sagte der 1954 in Indien geborene Kapoor bei der Eröffnung am Mittwoch (Ortszeit) in New York. Das "Descension" ("Nachkommenschaft") betitelte Werk, das zuvor bereits im Schloss Versailles in Frankreich zu sehen war, wirkt wie eine Art runder Whirlpool, in dessen Mitte ein Strudel in die Tiefe fliesst.

"Anish Kapoor versucht immer, die Grenzen von Material und Struktur zu überwinden. Er hebt den Gedanken der künstlerischen Komposition auf ein komplett neues, komplexes und aussergewöhnliches Level", sagte Nicholas Baume, Chef des Public Art Fund, einer Organisation für Kunst im öffentlichen Raum in New York, die die Installation organisiert hat. "Descension" ist noch bis zum 10. September im Brooklyn Bridge Park zu sehen.