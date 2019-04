Das meiste dessen, was er schrieb, schrieb und schreibt er noch immer gewissermassen für den Tag: journalistische Texte, in welchen er nicht nachlassend versucht, sich und seinen Lesern die sich immerzu rasant verändernde Welt ein bisschen verständlicher zu machen.

Nun sind ausgewählt einige der besten Arbeiten des langjährigen, in Baden lebenden CH-Media-Journalisten und Schriftstellers Max Dohner unter dem Titel «Am Himmel kaum Gefälle» im Zürcher rüffer & rub-Verlag erschienen. Dabei erweist sich das aus 21 Geschichten und Porträts komponierte Lesebuch als eine Art kurzweiliges Best of des vielfach prämierten Autoren.

Gerade in den eher literarisch motivierten Texten – allen voran in dem Stück «Keine Asche mehr für einen ride» – erweist sich der 1954 geborene Autor als guter Unterhalter. Wie er es darin vermag, die Geschichte seines einstigen Jugendlichen-Ichs zu entrollen, das seine ganze, mühevoll angesparte Barschaft in eine Handvoll Autoscooter-Fahrten investiert, um der von ihm angebeteten Barbara für eine kleine Ewigkeit nah zu sein, das be- tört. Denn Schreiben, so hat es den Anschein, war für diesen Vollblutformulierer offenbar stets mehr als nur blosses Einschmelzen gesammelter Fakten oder Meinungen in für den Tag verfassten Zeitungstexten.