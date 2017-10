Es beginnt wie ein Krimi. Wir sehen den Autor, wie er nach der Tat versucht, alle Spuren zu löschen. Er bringt die Bettwäsche in den Waschsalon, leert literweise Reiniger auf den Boden, ins WC, in die Dusche. Verzweifelt versucht er, aus seiner Wohnung das Geschehene zu entfernen. Das, was in der später erstellten Anzeige «Mordversuch» genannt wird. Doch was ist geschehen? In seinem zweiten autobiografischen Roman, «Im Herzen der Gewalt», erzählt der französische Autor Édouard Louis von der Weihnachtsnacht 2013. Auf dem Heimweg von einer Feier mit seinen Freunden wird er von einem Unbekannten angesprochen. Er nimmt ihn, der sich als Reda vorstellt, mit nach Hause. Es könnte der Beginn einer grossen Leidenschaft sein. Doch plötzlich kippt es. Aus Anziehung wird Gewalt. Reda würgt ihn, bedroht ihn mit einer Waffe, vergewaltigt ihn.

Vor drei Jahren war Édouard Louis mit «En finir avec Eddy Bellegueule» in Frankreich bekannt geworden. Im Jahr drauf erschien der autobiografische Roman über seine Kindheit in einem nordfranzösischen Dorf auf Deutsch und in mehr als zwanzig weiteren Sprachen. «Das Ende von Eddy» ist eine Milieustudie. Dem Autor, homosexuell und von frühester Kindheit an mit weiblichen Zügen, blieb es verwehrt, im Dorf dazuzugehören. Der Vater lehnte ihn ab, weil er nicht seiner Vorstellung eines Sohnes entsprach, er war «kein echter Kerl». Édouard Louis, vor seinem Namenswechsel noch Eddy Bellegueule, entwickelt ein feines Gespür für die Verhaltensweisen, hin- und hergerissen zwischen Abscheu und Anpassung, um zu überleben.

Brutales Dorfleben

«Meine Eltern sind Rassisten, sie sind homophob, frauenfeindlich und reaktionär», sagt Édouard Louis heute. Nicht nur sie, sondern die Mehrheit des Dorfes. Doch der Autor begreift seine Herkunft soziologisch, Verhaltensmuster sieht er durch die gesellschaftlichen Strukturen begründet. In seinem Debüt zeichnet er nach, wie Wut aus Ausgrenzung und Chancenlosigkeit entsteht und als Ausgrenzung weitergegeben wird. Als der Autor sein Manuskript einem Verleger in Paris zeigte, war dieser überzeugt, die darin geschilderten Zustände gebe es nicht mehr. Für die tonangebenden Klassen existierten die Menschen in der abgehängten Provinz nicht, sagt Louis. Der Einzige, der sie anspricht, ist der Front National. Es ist das Phänomen, das von Trumps Erfolg in den USA hinreichend bekannt ist.

Im französischen Titel des Debüts schwingt die Doppeldeutigkeit mit: Édouard Louis liess sich nicht fertigmachen – er beendet seine Existenz als Eddy. Dank der Versetzung auf eine weiterführende Schule gelingt ihm der Befreiungsschlag. Er nimmt seinen neuen Namen an und legt eine erstaunliche Karriere hin. Er kommt nach Paris, studiert an der Eliteschule, heute arbeitet er an seiner Doktorarbeit in Philosophie und Sozialwissenschaften und gehört zu den meistbeachteten Köpfen Frankreichs. Im neuen Buch schreibt er: «Das Studium war der einzige Weg, der mir erlauben würde, mich nicht nur räumlich von meiner Vergangenheit zu entfernen, sondern auch sozial, also vollständig».

Die Gewalt der Sprache

Doch dann holt ihn in jener Nacht in Paris die Gewalt ein. Im neuen autobiografischen Buch legt der Autor Schicht um Schicht Seelenzustände frei, bis er zu dem Punkt vordringt, wo der Schalter umgelegt wird.

Ein Ereignis ist, wie Louis davon erzählt. Er tut es nämlich zumeist indirekt. Einen grossen Teil erfahren wir durch seine Schwester Clara, die die Geschichte ihrem Mann weitererzählt, in ihrer groben, oft wertenden Sprache und voller Abschweifungen. Aber der Autor erzählt auch von seinem Gang durch die Institutionen. Davon, wie ihm die Beamten auf der Polizeistation eine rassistische Auslegung des Erlebten aufzwingen: «Ah, Sie meinen, maghrebinischer Typus», sagt einer. Louis schreibt: «Für ihn implizierte das keine geografische Information. Es bedeutete schlicht Schurke, Übeltäter, Krimineller.»

Den Rassismus pulverisieren

Das Erzählen selbst wird verhandelt. Durch diese Auffächerung zeigt sich die Macht und damit die in der Sprache angelegte Gewalt. Louis kommentiert und korrigiert den Bericht seiner Schwester mit kursiven Einschüben. Umgekehrt zieht er Parallelen zwischen Reda und eigenen Erlebnissen und zeigt so, wie sich Rassismus und sozialer Ausschluss entsprechen. Dass Reda seinen iPad stielt, findet er beispielsweise «logisch», er selbst hatte in seiner Kindheit aus ähnlichen Gründen gestohlen.