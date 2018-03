Bei einem Lachanfall pressen die Bauchmuskeln die Luft mit 100 km/h hinaus; anstatt sich im Fitnessstudio zu quälen, kann man den Waschbrettbauch genauso gut an der 31. Ausgabe der Oltner Kabarett-Tage vom 23. Mai bis 2. Juni formen. Heute Dienstag präsentiert das grösste und wichtigste Schweizer Satire-Festival an einer Mitgliederversammlung das diesjährige Programm. Gleichzeitig wird auch bekannt gegeben, dass der Schweizer Kabarettpreis Cornichon dieses Jahr an Schertenlaib & Jegerlehner verliehen wird.

Wer sind diese schrulligen Herren? Schertenlaib und Jegerlehner heissen mit bürgerlichen Namen Michel Gsell und Gerhard Tschan. Die beiden sind schon seit den frühen 1970er-Jahren miteinander befreundet, als sie sich als Schulbuben in Thun kennen gelernt haben. Von einer gemeinsamen Bühnenkarriere wagte zunächst keiner von beiden zu träumen. Der Polizistensohn Gsell wurde Lehrer, Familienvater und ein verspielter Poet. Tschan war Mitbegründer einer Genossenschaftsbeiz in Thun, arbeitete dort als Koch und war eine Zeit lang ebenfalls als Lehrer tätig; schliesslich begann Tschan eine Clownausbildung in Deutschland.