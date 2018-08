Das Thema Landesstreik für ein Festspiel zu nutzen, ist keine einfache Aufgabe. Entsprechend lange hat deshalb auch die Festspiel-Kennerin und -Regisseurin Liliana Heimberg recherchiert und zusammen mit Raphael Urweider am Stück geschrieben und gefeilt. Die Neugier beim Premierenpublikum am Donnerstagabend in den Alten SBB-Werkstätten in Olten war entsprechend gross.

Das Spiel beginnt auf dem grossen Vorplatz der Alten SBB-Werkstätte an der Tannwaldstrasse in Olten. «Der Krieg ist vorbei», skandieren die Akteure und beleuchten kurz die Situation der Schweiz nach dem grossen Krieg 1914 bis 1918. Das Publikum verlagert sich, zusammen mit den Spielern, ins grosse Hauptgebäude, wo Zuschauertribünen stehen und wo die Basel Sinfonietta musikalisch für Stimmung sorgt. Soldaten sitzen am Boden und packen wieder ihre Siebensachen, da sie aufgeboten wurden, nach Zürich zu kommen, um die streikenden Arbeiter in Schach zu halten.