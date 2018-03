Kunst ohne Dünkel

Im Gegensatz zum Theater konnte sie beim Poetry Slam zuschauen, ohne sich zu langweilen. «Ein Mensch, ein Text. Dass etwas so Einfaches, ja fast Brachiales die Leute einen Abend lang unterhalten kann, ist schon geil», sagt sie.

Als Erfinder dieses Formats gilt ein Bauarbeiter und Dichter, der Literatur für die breite Bevölkerung abseits der Wasserglas-Lesung zugänglich machen wollte: Marc Kelly Smith eröffnete 1986 in Chicago eine Lesebühne in einem Jazzclub. Jeder durfte seinen Text präsentieren und vom Publikum bewerten lassen. Poetry Slams, bei denen es auch heute noch meist nur eine Flasche Schnaps zu gewinnen gibt, finden traditionell in Bars statt. Doch inzwischen füllen sie locker Stadttheater und Eventhallen. Es gibt kleine und grosse, thematisch freie und spezialisierte, solche mit offener Einschreibeliste und solche mit ausgewähltem Line-up.

Höhepunkte sind die nationalen und internationalen Meisterschaften. Die 9. Ausgabe der Schweizer Meisterschaft, die vom 22. bis 24. März stattfindet, organisiert das Poetry-Slam-Team des Casinotheaters Winterthur. Lara Stoll kuratiert dort seit 2009 das Programm der Reihe «Casino Slam».

Die Schlagfertige und der Poetry Slam, das ist eine 13-jährige Liebesgeschichte, die mit einer Enttäuschung begann. «Ich war vor meinem ersten Auftritt nur einen Slam schauen gegangen», erzählt Lara Stoll. «Beim zweiten machte ich bereits mit. Ich hatte einen klischierten Text über den Montagmorgen geschrieben und fühlte mich auf der Bühne sehr unsicher.» Es gab schlechte Noten. «Vielleicht wäre es gut gewesen, zuerst noch ein wenig mehr zuzuschauen», findet sie heute. «Mit der Erfahrung wurde ich besser und fand heraus, welche Schreibstile und Themen mir liegen.» Nach nicht allzu langer Zeit wurde sie erst U20-Schweizer- und -Europameisterin, danach dasselbe in der Hauptkategorie. Im Siegertext legte sie in rotzigem Ton dar, weshalb sie «gerne ein John-Deere-Traktor» wäre.

Die Schweizer Szene feiert dieses Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum, weil 1998 im Berner Liebefeldquartier ein Kunststudent den ersten Poetry Slam veranstaltete. Bald darauf tourte der soeben gegründete Spoken-Word-Verlag «Der Gesunde Menschenversand» mit kämpfenden Literaten, etwa Constantin Seibt und Melinda Nadj Abonji, durch die Schweiz.

Kein Nischenformat mehr

Dass sich mit performten Worten einmal eine junge Künstlerin das Leben in einer teuren Stadt wie Zürich finanzieren können würde, hätte damals niemand geglaubt. «Als ich anfing, musste ich ständig erklären, was Poetry Slam ist», sagt Lara Stoll. Heute gehört es zum Standardprogramm von Kulturlokalen und Fernsehshows. Erfolgreiche Exponenten werden für Moderationen, Workshops und Firmenfeiern gebucht - oder wechseln wie Hazel Brugger ganz zu Kabarett und Comedy.

«Ich habe dem Format sehr viel zu verdanken. Sonst hätte ich weder mit Musik angefangen noch Film studiert», sagt Lara Stoll. Um sich mehr auf ihre künstlerischen Projekte und ihr Soloprogramm «Krisengebiete» zu konzentrieren, beschloss sie vor zwei Jahren, im Poetry Slam kürzerzutreten. An den Meisterschaften in Winterthur wird sie herumwuseln und den Nachwuchs betreuen. «Zu schauen, dass es hinter der Bühne allen gut geht, ist jetzt der perfekte Job für mich.»*

*Dieser Text wurde mithilfe der Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung realisiert