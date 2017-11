Aber wie ist das nun mit diesen «stillen Objekten» in Basel? «Ich weiss, für viele bin ich der Sprengkünstler, der ‹Chlöpfer› eben», sagt Signer. Oft sehe das Publikum nur das Spektakel. Da sei er vielleicht auch selbst schuld daran. «Denn eigentlich bin ich Bildhauer. Ich baue eine Skulptur auf, und das Publikum wohnt dann der Transformation dieser Skulptur in eine andere Form bei.»

Dann sehen wir also die Überreste, die Relikte der Aktion? «Nein», entgegnet er entschieden, «eben nicht! Sie sehen eine Plastik.» Nun kommt die weiche Stimme mit Appenzellerdialekt in Fahrt. «Stellen Sie sich vor: Ich stehe vor einer weissen Wand, hinter mir eine Büchse mit Farbe. Diese explodiert. Die Farbe zeichnet meine Silhouette an die Wand. Die ist dann nicht einfach ein Relikt der Aktion. Sie ist Malerei, einfach nicht mit dem Pinsel, sondern viel schneller realisiert, durch eine Explosion, im Bruchteil einer Sekunde, wie bei einer Fotografie.»

Atemberaubendes Gesamtwerk

Für diese Mischung aus Installation und Aktion wurde der Begriff Zeitskulptur geprägt. Signer möchte aber nicht darauf festgelegt werden. Schliesslich macht er auch Installationen, deren Aufbau nicht auf einer öffentlichen Aktion beruht. Das Kajak auf Ölfässern beispielsweise.

Beide Objekte hat er bereits in unterschiedlichsten Zusammenhängen gezeigt, so, wie er es auch mit anderen Dingen tut: mit Leitern, Tischen, Stühlen, Flugobjekten, dreirädrigen Piaggios, Schusswaffen, farbigen Bändern, Gummistiefeln.

Mit welch stupender Kreativität Signer diese Elemente einsetzt, ist in seinem Werkverzeichnis zu sehen. Die Jahre 1971 bis 2002 umfassen atemberaubende drei Bände à je 500 Seiten, Fortsetzung folgt. Der 79-Jährige hat noch viele Pläne. Kommendes Jahr stellt er im Kunstmuseum St. Gallen, im Istituto Svizzero in Rom und in der Kestner Gesellschaft in Hannover aus. In China realisiert er eine Arbeit im öffentlichen Raum.

«Eigentlich ist das, was ich mache, ein Abenteuer», sagt der Künstler. «Schon als Kind wollte ich solche erleben. Mit der Kunst habe ich einen Weg gefunden, meine ureigenen Abenteuer zu erfinden. Ich brauche diese Spannung. Sonst wär mir das alles viel zu langweilig.»

Am 18. November ist Roman Signer anlässlich des Festivals Performance Process im Tinguely- Museum in Basel zu Gast. Um 16 Uhr zeigt er seine «Restenfilme», um 17.30 Uhr folgt eine Performance. Die Ausstellung in der Galerie Stampa ist bis Ende Jahr zu sehen. www.stampa-galerie.ch