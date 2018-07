Wenn Sean Yoror ein Kunstwerk in Angriff nimmt, dann ist meist der Weg zu seinem Arbeitsort ein kleines Abenteuer. Ob an einer Staumauer, in der Wüste oder im Wald, seine Werke integrieren sich in die Umgebung. Er liebt extreme Orte für seine Arbeiten.

Yoror wurde in seiner Heimat Hawaii zum Naturliebhaber und verwendet umweltfreundliche Farben, die mit der Zeit wieder verschwinden. «Ich wollte schon immer deutlich machen, wie wichtig Zeit ist, damit wir unsere jetzigen Probleme lösen können.»

Laut dem Magazin "Forbes" gehört er zu den 30 unter 30-Jährigen, auf die wir ein Auge haben sollten.