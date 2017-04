In seinen Bann zieht uns dagegen Craigie Horsfield im Untergeschoss. Realität oder Fantasy? Gemälde oder Foto? Es sind Wandteppiche! Der 67-jährige Brite Horsfield lässt Sujets von aktuellen Fotos, beispielsweise von 9/11 oder einem Feuerwerksschiff in der Bucht von Neapel als monumentale Teppiche weben. Das ist so altertümlich wie eigenständig, so monumental wie intim. Dazwischen tanzen Ballettmädchen, schauen uns Bewohner Luganos von sepiafarbenen, neuen Porträts an … Wer kann sich schon ein Bild der Welt machen? Als Besucherin fühlt man sich in einem begehbaren Puzzle, schwankend zwischen Bewunderung und dem Gefühl, die Welt gerate aus den Fugen.

Da ist man doch froh, steht das LAC selber auf sicherem, auf steinernem Boden. Selbst der Kunstflügel, der sich wie ein Schwebebalken vorwitzig und unübersehbar gegen den See streckt, ist so massiv – manche sagen grob – abgestützt, dass man sich beruhigt und genüsslich in seinen Schatten zum Kaffee setzt. Hier auf der gepflästerten Piazza und unter der grünen Steinfassade des Kunsttraktes muss man zugegeben: Ein steiniger Boden für Kultur ist das Südtessin nicht mehr.

LAC Lugano. Meret Oppenheim bis 28. Mai. Craigie Horsfield bis 23 Juli. Boetti/Salvo bis 27. August.