Heute Mittwoch wird in der Kaserne das Theaterfestival Basel eröffnet. Das Programm hat der Dramaturg Tobias Brenk gestaltet. Der 38-jährige Deutsche hat in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam mit Carena Schlewitt die Entwicklung der Kaserne mitgeprägt.

Herr Brenk, Sie sind erstmals für das Theaterfestival verantwortlich. Wie haben Sie das Programm aufgebaut?

Tobias Brenk: Uns ist aufgefallen, dass es immer mehr Arbeiten gibt, die hinterfragen, in was für einer Gesellschaft wir leben. Das zeigt sich in der Art, wie wir das Programm aufgebaut haben. Die Künstler engagieren sich heute auch politisch.

Eine Repolitisierung des Theaters?

Das klingt etwas didaktisch. Ich würd eher sagen, die Künstlerinnen und Künstler suchen Antworten auf die Zeit, in der wir leben. Das hat sicher auch mit der aktuellen Rassismusdebatte zu tun, die sich durch alle gesellschaftlichen Kreise zieht. Dann gibt es Bewegungen wie #Metoo, die aufzeigen, in welchen Zwängen wir arbeiten und leben. Dieses Hinterfragen unserer Lebensrealität spiegelt sich im Programm.

Also eine aktuelle Bestandsaufnahme der internationalen Theaterszene?

Das ist sicher ein Leitfaden. Aber das Programm beinhaltet nicht nur politische Produktionen. Unser Festival ist sowohl für ein junges wie ein älteres Publikum zusammengestellt. Wir wollen die unterschiedlichsten Interessensgruppen ansprechen.

In der Schweiz hat das Theater seine politische Brisanz eingebüsst. Ist das in anderen Ländern anders?

Ich würde nicht sagen, dass das Theater hierzulande an politischer Brisanz eingebüsst hat. Schauen Sie sich die Produktionen von Milo Rau oder Boris Nikitin an. Das sind starke politische Positionen von Künstlern, die genau wissen, warum sie Theater machen. In der Schweiz gibt es vielleicht weniger verhärtete Fronten. Aber es reicht schon ein Blick über die Grenze, um zu sehen, unter welch schwierigen Bedingungen Europa versucht, sich zusammenzuhalten. Geht man weiter nach Osten, nach Ungarn beispielsweise, sehen wir, wie die Politik in die kleinste Ritze des Privaten Einzug hält. Vergleicht man dies mit der Schweiz, sind dies natürlich richtig harte Themen.