Die Ausstellung öffnet am Sonntag und dauert bis Ende April nächsten Jahres, wie das Museum am Freitag mitteilte. Sie versammelt Zeichnungen, Aquarelle, Druckgrafiken und Gemälde der beiden Künstler aus der Zeit von 1905 bis 1938.

Die Biografien der Künstler überschneiden sich in den künstlerischen Anfängen im Jugend- respektive Sezessionsstil, in Wirkungsorten wie Berlin und Dresden sowie in ihrer Stigmatisierung als "entartete Künstler" durch die Nationalsozialisten 1937, wie das Kirchner Museum schreibt. Gemeinsam ist den Künstlern überdies, dass sich ihre Nachlässe in der Schweiz befinden.

Kokoschka begründete seinen Ruf als einer der bedeutendsten Porträtisten des Expressionismus, als er 1910 im Lungensanatorium Mont Blanc in Leysin Porträts tuberkulöser Adliger malte. Kirchners Berliner Strassenbilder von 1913 und 1914 wiederum gelten als Höhepunkt seines frühen Schaffens.