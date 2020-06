Das Kollektiv entert das Theater Basel: Dieser Spielplan verspricht einiges – trotz Corona

Anja Dirks

Anja Dirks, Jahrgang 1970, ist die neue geschäftsleitende Dramaturgin am Theater Basel. Von 2014 bis 2019 leitete sie das Belluard Festival in Fribourg. Von 2009 bis 2014 war sie künstlerische Leiterin des Festivals Theaterformen in Braunschweig und Hannover. Für die Wiener Festwochen kuratierte sie 2008 das Forum Festwochen. Sie war Assistentin von Matthias Lilienthal für das Festival Theater der Welt 2002 und dann als Programmdramaturgin tätig, zunächst am FFT Düsseldorf, dann im Theaterhaus Gessnerallee Zürich. Sie studierte Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch.

Antú Romero Nunes

Antú Romero Nunes, geboren 1983 in Tübingen, ist Hausregisseur am Theater Basel. Von 2005 bis 2009 studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Nunes’ Diplominszenierung «Der Geisterseher» wurde 2010 zum Festival Radikal jung ans Münchner Volkstheater eingeladen. Ab der Spielzeit 2009 / 2010 inszenierte Nunes unter anderem am Schauspiel Frankfurt und am Maxim Gorki Theater Berlin. Von 2014 bis 2020 war er Hausregisseur am Thalia Theater Hamburg. Seine «Odyssee», die er nun auch in Basel zeigt, wurde 2017 ans Theatertreffen Berlin eingeladen.



Jörg Pohl

Jörg Pohl, Jahrgang 1979, ist Mitglied der Schauspielleitung am Theater Basel. Er absolvierte von 2002 bis 2005 den Studiengang Schauspiel an der Folkwang Hochschule in Bochum. Bereits während seines Studiums war er am Bochumer Schauspielhaus zu sehen. 2005 ging er nach einem Gastengagement in Bochum als festes Ensemblemitglied an das Schauspielhaus Zürich. Von 2009 bis 2019 war Pohl festes Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg. Zu den Regisseurinnen und Regisseuren, mit denen er am Thalia arbeitete, zählen Johan Simons, Antú Romero Nunes sowie Kornél Mundruczó.

Inga Schonlau

Inga Schonlau, geboren 1975, ist Schauspieldramaturgin am Theater Basel. Sie studierte Philosophie, Politikwissenschaft, Psychologie und Germanistik an der Freien Universität Berlin. 2006 wurde sie Dramaturgie-

assistentin von Stefanie Carp an der Volksbühne Berlin. Von 2007 bis 2013 war sie als Dramaturgin am Theater Freiburg in der Intendanz von Barbara Mundel und Viola Hasselberg engagiert. Von 2014 bis 2020 war sie Dramaturgin am Theater Neumarkt und arbeitete dort unter anderem mit Boris Niktin, Nora Abdel-Maksoud, Graham Smith, Christoph Frick oder Heike M. Goetze zusammen.

Benedikt von Peter

Benedikt von Peter ist Intendant und künstlerischer Leiter der Oper am Theater Basel. Er wurde 1977 in Köln geboren, studierte in Bonn Musikwissenschaft, Germanistik, Jura und Gesang. Nach einigen Jahren in der Freien Szene inszenierte er unter anderem am Theater Basel, an der Oper Frankfurt und an der Deutschen Oper Berlin. Von 2012 bis 2016 leitet Benedikt von Peter die Musiktheatersparte des Theaters Bremen. 2016 bis 2020 leitete er das Theater Luzern. Er wurde unter anderem mit dem Götz Friedrich-Preis, dem Theaterpreis «DER FAUST» sowie mit dem Kurt Hübner-Preis ausgezeichnet.

Richard Wherlock

Richard Wherlock wurde 1958 in Bristol (GB) geboren und studierte an der Ballet Rambert School. Seit 2001 ist er Direktor und Chefchoreograf des Ballett Theater Basel. Von 2004 bis 2009 war er Intendant des Festivals «basel tanzt». Für das Ballett Theater Basel schuf er zahlreiche Choreografien, unter anderem Klassiker-Adaptionen wie «A Swan Lake», «Traviata – Ein Ballett», «Carmen», «Juditha Triumphans», «Eugen Onegin» oder «Tewje». Als Choreograf arbeitete er für zahlreiche internationale Kompanien und verschiedene Filmprojekte. Im März 2021 gibt das Theater Basel zu seinen Ehren ein Jubiläumsfest.

(bal)