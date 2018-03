Der Frühling hält zwei Wochen früher als erwartet Einzug – zumindest in Aarau im Kunsthaus. Vierzehn Floristinnen und Floristen interpretieren zum fünften Mal in der Ausstellung «Blumen für die Kunst» Werke aus der Sammlung des Aargauer Kunsthauses.

Die Floristen haben die Möglichkeit, aus der Sammlung drei Favoriten anzugeben, ein Werk wird ihnen im Anschluss zugeteilt. Über die Jahre hat sich die Veranstaltung – eine Zusammenarbeit zwischen dem Aargauer Kunsthaus und dem Verein Flowers to Arts – zum Publikumsmagnet entwickelt und zog mit jeder Ausgabe mehr Besucher an, 16 482 alleine im letzten Jahr.

Eile und Konzentration

Am Montagmorgen führen uns Angela Wettstein und Marianne Wyss von Flowers to Arts durch die Räumlichkeiten des oberen Stockwerkes, wo Handwerker, Floristen und ihre Mitarbeiter konzentriert ihrer Arbeit nachgehen. «Die meisten Floristen haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Da die Blumen vergänglich sind, müssen sie am Ausstellungstag aufgebaut werden», so Wettstein.