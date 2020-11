Gitarre, Stimme, Weltschmerz. Folk ist zeitlos und doch nie richtig ins Heute transportiert worden. Jetzt hat Long Tall Jefferson den «Cloud Folk» erfunden. Das erinnert an Cloud Rap, die ­gefühlt 222. Weiterentwicklung des Hip-Hop, der sich rastlos stets selber erneuert und wohl auch gerade deshalb so rasch veraltet. Was ist nun «Cloud Folk»?

Es ist kein radikaler Schritt. Es ist mehr so, als würde dem Folk etwas Luft eingeblasen, um ihm mehr Leichtigkeit zu geben. Ab auf die Wolke mit einer Portion Schwerelosigkeit und einigen Effekten aus der Neuzeit. Autotune im Folk? Puristen werden den Kopf schütteln, andere tänzeln dazu.

«Es fühlt sich an wie Long Tall Jefferson 2.0», sagt Simon Borer. Der 32-Jährige wurde auch schon als «Bob Dylan von Buttisholz» (das Heimatdorf von Borer) bezeichnet. Zuvor hatte er sich mit zwei Alben von der 1.0-Version zum 1.1-Upgrade weiterentwickelt. «Ich habe die Veränderung nicht gesucht, sie ist passiert», sagt der Luzerner, der mittlerweile in Zürich lebt und wirkt. Das ist natürlich zumindest ein bisschen geblufft: Long Tall Jefferson ist ein Hinterfrager und ein Drüberdenker. Ein Grübler, der sich Mühe gibt, dar­ob die Lockerheit nicht zu verlieren.

Von der Lust geprägt, es ein bisschen anders zu machen

Wie gut ihm das gelingt, hört man auf «Cloud Folk». Er ist nicht der Typ Revo­lutionär, der Wälle mit aller Kraft einreissen will, er schiebt die Revo­lution vielleicht ein bisschen an, die Burg stürmen sollen andere. Er flicht Beats, Autotune, Hall, Synthies in sein Soundgewand und trägt es, als hätte er nie etwas anderes getragen. Er setzt die Effekte sparsam ein, überbordet nicht und ist hörbar von der Lust ­geprägt, es ein bisschen anders zu machen. Borer: