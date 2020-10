Black Tiger veröffentlicht sein drittes Solo-Album

Wer einst der Erste war, muss nicht immer auch der Schnellste sein: Urs Baur alias Black Tiger darf sich auf die Fahne schreiben, einen Vers auf Basler Dialekt aufgenommen zu haben, als niemand daran dachte, dass Hip-Hop und Helvetien, Reimkunst und Regionalbezug, Street­cre­dibility und Schweizerdeutsch kompatibel sein könnten.

In seinen wuterfüllten ­Zeilen auf «Murder by Dialect» von P-27 erklärte Black Tiger 1991 die Essenz der zumindest in Europa noch jungen Kunstrichtung Hip-Hop. Gleichzeitig sicherte sich der damals 19-Jährige Rapper seinen Platz auf der Landkarte der Schweizer Musikszene – im Terra Incognita.

Der Pionier-Geist sprach aus seinen ersten Zeilen, ebenso wie die anfängliche Selbstkritik: «Ich bi dr erschty Typ, wo uf ­Baseldütsch räppt / das isch erscht a Versuech und nonig perfäkt.» Am Basler Dialekt hat Black Tiger festgehalten, in weiteren Kollaboration hat er seine Skills geschärft und sein Standing vergrössert.

Profane Gründe für die lange Wartezeit

Dennoch verging nach dem Einstand ein Dutzend Jahre, bis Black Tiger mit «Solo» (2003) ein erstes Album unter seinem Namen veröffentlichte. Bis zum Zweitling «Beton Melancholie» dauerte es nur drei weitere Jahre, doch damit fand der rasantere Release-Turnus bereits wieder ein Ende. 14 Jahre sind seither ins Land gestrichen. 14 Jahre, in denen Black Tiger nicht un­tätig war: So stemmte er unter anderem das Monster-­Projekt «1City, 1Song», das es mit über 150 Mitwirkenden und 83 Minuten Songlänge ins Guinness-­Buch der Rekorde schaffte.

Dass seine Fans nun bis vor wenigen Tagen auf ein drittes Solo-Album warten mussten, hat ganz profane Gründe, wie der Musiker auf Anfrage erklärt: «Ich hatte kein Geld. Die Plattenfirma, bei der ich war, stritt sich intern bankrott, und ich schloss mein Studium als Psychologe ab.» Das klingt, als sei der 14-jährige Hiatus nur äusseren Umständen geschuldet, doch hat sich Black Tiger – der Titel des neuen Albums spielt darauf an – auf dem Weg zu «Transformation» auch musikalisch weiterentwickelt.

Mit 48 Jahren stehe er an einem anderen Punkt als zu Zeiten von «Beton Melancholie», so Black Tiger: «Mit 34 hatte ich Power ohne Ende. Heute bin ich entspannter.» Und selbstbewusster, was sich schon daran zeigt, dass er auf den 15 Tracks von «Transformation» zum ersten Mal neben den Texten auch für die Beats und Sounds verantwortlich zeichnet.