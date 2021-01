Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Romantik im Schnee

«Manfred auf der Jungfrau» heisst das Gemälde. Doch da steht kein Bergsteiger, sondern ein junger Mann in theatralisch rotem Gewand, der sich die Haare rauft. In den Augen Angst und Wahnsinn. Was geht hier vor? Das scheint sich auch der archaische Bergler zu fragen, warm in Fell und Leder verpackt, mit Stab und Gamaschen.

Das Grossformat hängt als Blickfang in der (aktuell geschlossenen) Romantik-Ausstellung des Kunsthauses Zürich. Ford Madox Brown verbildlicht hier Lord Byron’s berühmten romantischen Versdrama «Manfred» von 1817, das nicht nur ihn zu kongenialer Schöpfung antrieb.