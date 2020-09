Bestseller oder Experiment? Noch fünf Titel sind im Rennen um den Schweizer Buchpreis – Favoriten sind Elmiger und Lewinsky

Wenn man Literatur mit einem Zahlenspiel auf ihre Preischancen beurteilen will, läuft der diesjährige Schweizer Buchpreis auf ein Duell hinaus. Alle guten Dinge sind drei - das gilt sowohl für Dorothee Elmiger wie für Charles Lewinsky. Denn beide waren schon zwei Mal nominiert: Elmiger 2010 mit «Einladung an die Waghalsigen» und 2014 mit «Schlafgänger», Lewinsky 2011 mit «Gerron» und 2016 mit «Andersen». Für beide müsste die dritte Nomination nun eigentlich zum Hauptpreis führen. Aber eben: Am 8. November wird nur eine Autorin oder ein Autor gewinnen. Vergleichen kann man ihre Werke stilistisch ohnehin nicht. Da ist Lewinskys von Erzählfreude übersprudelnde, ironische Umschreibung der Frühgeschichte der Eidgenossenschaft mit der Erfindung der Hellebarde, der Plünderung des Klosters Einsiedeln durch die Schwyzer und am Ende der Schlacht am Morgarten. Und da ist Elmigers poetisch-essayistisch-politisches Recherchetagebuch über den Zusammenhang von Begehren, Kapitalismus und Kolonialismus, in dem sie vom ersten Schweizer Lottokönig, von der Revolution auf Haiti und vielem mehr berichtet.