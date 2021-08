Best of July Die beste Musik des Monats Juli Unser Album des Monats ist eigentlich schon 50 Jahre alt. Die Tedeschi Trucks Band hat das legendäre «Layla and Other Assorted Love Songs» von Derek & the Dominos aber so eindrücklich aufgefrischt, dass wir die neue Version gern noch einmal ehren.

Tedeschi Trucks Band: Unsere Olympiasieger in der Kategorie Blues und Rock. Tedeschi Trucks Band / Aargauer Zeitung

1. Tedeschi Trucks Band: Layla Revisited (Live At LOCKN’)

Das Album «Layla and Other Assorted Love Songs» markierte einen Höhepunkt im Schaffen von Gitarrengott Eric Clapton. Im Dezember 1970 mit seiner damaligen Band Derek & The Dominos veröffentlicht, ist der Titelsong «Layla» ein Rock-Klassiker. Das Doppelalbum selbst gehört zu den «500 besten Alben aller Zeiten» der Zeitschrift «Rolling Stone». Eigentlich kann man ja nur scheitern, wenn man sich heute, 50 Jahre danach, an ein solches Meisterwerk wagt. Trotzdem stürzte sich die Tedeschi Trucks Band in das Abenteuer, das ganze Doppelalbum Song für Song an einem Konzert des LOCKN’ Festivals in Arrington/Virginia zu interpretieren.

«Layla Revisited» ist mehr als eine Verbeugung vor diesem Meisterwerk der Rockgeschichte. Es ist ein Fest der Musik, gefeiert von einer der besten Bands der Gegenwart. Im Mittelpunkt steht natürlich die grandiose Gitarrenarbeit von Derek Trucks. Kongenial und gefühlvoll sekundiert wird er vom Gitarrenkollegen Trey Anastasio, bekannt von der amerikanischen Band Phish und selbst ein grosser Gitarrenmeister. Er übernimmt auf dem Remake die Rolle von Duane Allman und singt auch. Die Interaktionen der beiden Gitarristen, die Gitarrenduelle, die sich ins Ekstatische steigern, sind die Höhepunkte auf diesem feinen Remake. Der soulige Gesang von Co-Leaderin Susan Tedeschi setzt dem Ganzen noch die Krone auf.

Dabei werden die Originalsongs gar nicht gross verändert. Ergänzt durch Bläsersektion und Backing Vocals, bleibt das Grundgerüst bestehen. Doch das Remake lebt von der Instrumentalkunst der Exponenten und deren Individualität. Sie erlaubt eine Ausdehnung des Werks von ursprünglich 75 auf fast 100 Minuten. Von diesem inspirierenden, begeisternden Feuerwerk können wir einfach nicht genug kriegen.

2. Emma-Jean Thackray: Yellow

Dancefloor trifft abgespacten Spiritual-Jazz, Afro Beat und englische Brassband. Die Musik der 31-jährigen Emma-Jean Thackray klingt so, wie wenn sich Sun Ra, Alice Coltrane mit Fela Kuti und den Hip-Hop-Soundtüftlern DJ Dilla und Madlib zu einer Jamsession treffen würden. «Yellow» heisst das Debüt der gefeierten Musikerin, Bandleaderin, Komponistin, Sängerin, Keyboarderin und Trompeterin, Radiomoderatorin und Labelchefin, das in ihrer Heimat als «next hot shit» gehandelt wird. Emma-Jean Thackray ist die «Supernova im Biotop des hippen britischen Nu Jazz» («Guardian»). Umso spannender ist Emma-Jean Thackray, als sie sich allen klischierten Vorstellungen eines hippen, jungen und neuen Crossover-Stars widersetzt. Statt Rastazopf trägt sie Brille. Ihre Vorfahren kommen nicht aus Afrika oder der Karibik, wie man aufgrund ihres Sounds vermuten könnte. Sie ist weiss, klein, pummelig und stammt aus Yorkshire, dem ländlich geprägten Norden Englands, dort wo Blaskapellen eine lange und reiche Tradition haben. Sie arbeitete mit dem London Symphony Orchestra, spielt Free Jazz, vermählt Digitales und Akustisches, um jetzt wieder in poppige, tanzbare Gefilde einzutauchen. Party und Spiritualität sind bei ihr keine Gegensätze. Die Ernsthaftigkeit von Emma-Jean Thackray macht Spass, grossen Spass.

3. David Crosby: For Free

Mit seinen alten Bandkollegen Stephen Stills, Graham Nash und Neil Young will er sich nicht versöhnen und hält eine letzte Wiedervereinigung von Crosby, Stills, Nash & Young für unrealistisch. Umso versöhnlicher klingen die Lieder, die der bald 80-jährige Barde zusammen mit seinem Sohn dem 59-jährigen Filmkomponisten James Raymond geschrieben und produziert hat. „For Free“ ist ein meisterhaftes, betörend schönes und entspanntes Spätwerk eines legendären Musikers, der sich und der Welt nichts mehr beweisen muss. Crosbys Stimme hat sich erstaunlich gut gehalten. Höhepunkte sind die beiden Duette mit Doobie Brother Michael McDonald und der Titelsong mit der wunderbaren Sarah Jarosz.

4. Jackson Browne: Downhill From Everywhere

Im Duell der beiden Pioniere des kalifornischen Westcoast-Sounds hat der sechs Jahre ältere David Crosby gegenüber Jackson Browne die Nase vorne. Doch auch Brownes Alterwerk lässt sich sehr wohl hören. Die Stimme des 72-jährigen Troubadours verströmt eine wohlige Wärme, der Sound ist entspannt wie eh und je und Songs wie «Minutes To Downtown», «Love Is Love» klingen wie Heimkommen.

5. Prince: Welcome 2 America

«Welcome 2 America» ist ein grosses Fest vor allem für Pop-Fans, die Prince über Hits wie «1999» oder «Purple Rain» kennen. Wie der mit 57 Jahren gestorbene Prince auch hier wieder Soul, Rock, Funk-Jazz und Hip-Hop zu einem ambitionierten und tanzbaren Mix verrührt, ist eine Meisterleistung. Der Auftakt des «neuen» Albums, der Titelsong «Welcome 2 America», lässt sofort alle Fehlentscheidungen und Schlampigkeiten dieses begnadeten Musikers vergessen: Ein cooler Bass-Groove, Triangel, Fingerschnipsen, weibliche Soul-Chorstimmen, dann der unnachahmliche Sprechgesang, irgendwann kommt dessen typische Funk-Gitarre hinzu. Nicht nur musikalisch erinnert dieses Stück an seinen vielleicht grössten Song, das wütende «Sign O’ The Times» von 1987. Die Botschaft des Stücks weist Prince abermals als scharfsinnigen Beobachter der bitteren Realitäten in seinem Heimatland aus. Der zynische US-Kapitalismus, Ungleichheit, Rassismus, öffentliche Lügen, die unsozialen Medien – all das klingt an. «Die Welt ist voller Desinformation. George Orwells Vision der Zukunft ist schon da», sagte Prince 2010. Auch später hört man Gesellschaftskritik in den musikalisch sehr abwechslungsreichen, zugänglichen Liedern – und muss manchmal an die wichtigen Polit-Soul-Alben der 70er-Jahre von Curtis Mayfield oder Marvin Gaye denken. Ein erotisch aufgeladener Falsett-Schmachtfetzen und Groove-Granaten finden sich auf dem Album. Keines der bisherigen Posthum-Alben begeistert so wie das brandneue «Welcome 2 America» aus den Tiefen eines Prince-Tresors.

6. Cha Wa: My People

Zur vielfältigen Musiktradition von New Orleans gehört auch jene der Mardi Gras Indians. Sie geht zurück auf die Zeit als flüchtende Sklaven aus der Karibik in New Orleans bei Native Americans Unterschlupf suchten und sich mit ihnen vermischten. Die ursprüngliche Musik bestand aus Gesang und Perkussion und wurde nur auf Strassen aufgeführt. Die Musiker und Musikerinnen kleideten sich in den farbigen Federkostümen der Native Americans. Die Band Cha Wa um Joe Gelini und Joseph Boudreaux jr. hat diese Tradition mit aktuellen Instrumenten der Pop- und Rockmusik weiterentwickelt, auf die Bühne gebracht und ins Hier und Heute überführt.

7. John Mayer: Sob Rock

Seine Absicht ist klar: Nach den Monaten der Entbehrung und des Verzichts will der amerikanische Superstar John Mayer mit seiner Musik trösten und aufmuntern. Sein neues Album «Sob Rock» ist ein Trip in eine Wohlfühloase. Der schluchzende Softrock plätschert manchmal bedrohlich Richtung Belanglosigkeit. Zum Glück ist da sein grandioses Gitarrenspiel. Es macht auch John Mayers achtes Album zu einem musikalischen Hochgenuss.