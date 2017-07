Banksy, dessen Identität bis heute unbekannt ist, brachte sein Werk 2002 auf einer Hausmauer im Osten Londons an. Nachdem das Werk aus der Wand eines Ladenlokals herausgetrennt worden war, erzielte es bei einer Versteigerung 500'000 Pfund.

Auf Platz zwei der Umfrage landete John Constables "The Hay Wain" ("Der Heukarren") von 1821, gefolgt von Jack Vettrianos "The Singing Butler" ("Der singende Butler") von 1992. Auch mehrere Cover von Musikalben schafften es in die Erhebung für Samsung TV, darunter Peter Blakes Gestaltung des legendären Beatles-Albums "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" und George Hardies Arbeit zu der Pink Floyd-Platte "Dark Side of the Moon".