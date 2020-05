«Auf ein Wort»: Den Löwenzahn nennt man auch heute noch ...

Jedes Frühjahr faszinieren mich die Blüten des Löwenzahns mit ihren Entwicklungsstadien von der Knospe über die gelbe Halbkugel bis zu den filigranen Fallschirmli. Der alte botanische Name Dens leonis wurde in einer Zeit geprägt, als man in Europa die Löwen nur aus Büchern kannte.

So beruhen denn unsere volkstümlichen Namen auf anderen Vorstellungen. Es braucht nämlich keine exotische Katze für den Vergleich mit den grob gezahnten Blättern, ein einheimischer Raubvogel genügt: Weifäck(t)e sagt man im Gebiet zwischen Solothurn und Brugg sowie im oberen Baselbiet.

Nördlich des Juras heisst die Pflanze auch Sunnewirbel; man vergleicht also die Blüte mit der Sonne. Die in der Nordostschweiz belegten Namen Milchblueme, Milchligstock beziehen sich auf den weissen Pflanzensaft.