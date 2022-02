Corona-Essay Alois’ geistige Fitness: Man muss kein Tennisprofi sein, um mit dem Impfstatus an Grenzen zu stossen Es braucht keine ideologische Springflut, um eine alte Freundschaft auf die Probe zu stellen. In dieser kurzen Geschichte von Autor Michel Mettler reicht ein virulenter Winzling.

Man muss kein Tennisprofi sein, um mit seinem Impfstatus an Grenzen zu stossen.

Vorgestern erhielt ich Besuch aus der Innerschweiz, ein alter Freund, mit dem ich, wie mit allen Freunden, nicht nur Erfahrungen teile, sondern auch Werte. Wenn ich ihn «alt» nenne, meint dies weniger etwas Biologisches als die gemeinsame Wegstrecke, die wir hinter uns wissen, und die Weitläufigkeit der Territorien, auf die wir als ­etwas Geteiltes zurückblicken.

Zwei unverhärmt ins Alter gekommene Jahrgänger, für die es mit «White Old Male» – dem alten, weissen Mann – inzwischen einen Fachbegriff gibt, sprechen nicht nur von dem, was sie noch erwarten von ihrem ­Leben, sondern auch vom Verstreichen der Zeit, trotz aller geistigen Agilität, die sie sich erhalten haben; vom Älterwerden, seinen philosophischen Gratifikationen und körperlichen Tributen. Doch all diese Worte waren offenbar nur ein Sprungbrett für das, was Alois mir wirklich mitteilen will. Nach dem zweiten Glas Merlot bricht es aus ihm hervor.

Als Ungeimpfter sei er seit bald acht Monaten ausser Stande, mit seiner Dauerkarte Zugang zu Hallenbad oder Schauspielhaus zu bekommen, er, der grosse Teile seiner körperlichen Frische dieser täglichen Wassertreterei verdanke, seine geistige Geschmeidigkeit aber dem Theater und der Art, wie es neue Fragestellungen und Sprechweisen an ihn herantrage, oft in drastischer Form, was ihn amüsiere. Dies alles sei längst zum eisernen Bestand seiner Tage geworden – und dies alles sei ihm nun genommen. Nicht einmal in seinem lieb gewordenen Chor dürfe er noch mitsingen. «Und weisst du was: Sogar mein geliebtes Adventssingen wurde abgesagt!» Ob ich mir vorstellen könne, was das für viele Habitués bedeute?

Ich habe nicht gewusst, dass Alois ungeimpft ist. Er hat es nicht für nötig befunden, mich vor seinem Besuch zu informieren – oder hat er es als selbstverständlich vorausgesetzt, dass ein einstiger Klosterschüler und freiheitlich denkender Innerschweizer sich nicht ohne Widerstand dem Impfvogt beugt? Über dieser Frage ist mir jener Tennisprofi in den Sinn gekommen, der aus seinem Impfstatus so lange eine Privatsache machte, bis seine Antikörper zur Cause célèbre geworden waren.

Da sassen wir nun, und ich dachte an die immunsupprimierten Mitbewohner, von denen es auf meiner Etage zufälligerweise gerade zwei gibt, den Architekten mit transplantierter Niere und die an Multipler Sklerose erkrankte Logopädin. Und mir gegenüber sass Alois in säkularer Lodentracht, biegsam wie ein Turnschuh und mehr als genervt, dass man ihm sein soziales Leben wegnimmt – und damit auch gleich die Lockerungsübungen, mit denen er sich seine leibseelische Fitness erhält, gemeinsam mit Gleichgesinnten.

Ein Freund bringt Klagen vor, und als Gastgeber bin ich aufgerufen, Mitleid zu zeigen. Es fällt mir schwer. Eigentlich möchte ich ja nicht, dass man Betagten die Freuden ihres Lebensabends raubt, auch dann nicht, wenn sie zeitlebens zu den Privilegierten gehört haben. Warum sollen sie ausgerechnet jetzt, da ihr Leben sich dem Ende entgegen neigt, dafür abgestraft werden? Doch statt Mitgefühl für den in die Jahre gekommenen Tambourmajor zu empfinden, denke ich an die Pflegekräfte auf den Intensivstationen und an die vielen Menschen, die Angehörige verloren haben, ohne sich unter würdigen Umständen von ihnen verabschieden zu können.

So fällt es mir einigermassen schwer, Anteilnahme für Alois’ Schicksal aufzubringen. Und zugleich wird mir bewusst, wie unsinnig es ist, eine Misslichkeit gegen andere, vermeintlich schwerere aufzuwiegen. Oft genug habe ich ja selbst bei der geringsten Erkältung apokalyptische Stimmungen entwickelt – hätte da ein Hinweis auf die sanitarischen Umstände des Mittelalters meine Lage erleichtert? Freilich, der Vergleich hätte mich beschämt, doch erträglicher hätte er mir die Husterei nicht gemacht.

Trotzdem habe ich dann Alois gegenüber die Bilder von den Intensivstationen unseres Landes erwähnt – meine Mitbewohnenden liess ich aus dem Spiel, um ihre Privatsphäre zu schützen. Und Alois sagte: «Über welche Medien bist du an diese Bilder gekommen?» Ich erwähnte einige bekannte Namen, und Alois sagte nur: «Siehst du?»

Alois ist kein Unmensch, kein Sektierer, klassisch gebildet und ein liebender Grossvater. Als Jurist hat er von Grund auf gelernt, wie viele Perspektiven auf ein und dieselbe Sache es gibt. Alois ist keiner, der sich so rasch etwas Zusammengeschustertes aufschwatzen lässt. Ein Mensch mit Augenmass, so ­hätte ich ihn bis vorgestern beschrieben, gewiss ein Demokrat und redlicher Steuerzahler. Kein blutiger Umsturz hat mein Bild von ihm ins Wanken gebracht, keine Springflut ideologischer Art, nur ein Wesen von 0,3 Tausendstel Millimetern Durchmesser. Dieser Winzling hat es geschafft, dass ich nun zweimal überlege, ob ich Alois noch einmal zu mir einladen will und ob jenes Gelände an gemeinsamem Leben, auf das wir bislang zurückgeblickt haben, mehr ist als eine wohlmeinende Fiktion.