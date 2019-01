Als Alice Merton Ende 2016 ihren Song «No Roots» veröffentlicht, ahnt sie nicht, dass es der Urknall ihrer Karriere ist. Der Song läuft in Werbespots eines Mobilfunkanbieters, steigt in die US-Charts ein und bringt die in Berlin lebende Merton in die Late-Night-Shows von Jimmy Fallon und James Corden. Dazu kommen mehrere Musikpreise.

Mit dem Ohrwurm, der sich auf ihrem Album «Mint» befindet, ging Merton damals auf volles Risiko: Nachdem die grossen Plattenfirmen an dem Song rumnörgelten, gründete Merton mit ihrem Manager ihr eigenes Label. Der Plan ging auf. Auch ihr Album produziert die heute 25-jährige Songwriterin in Eigenregie.