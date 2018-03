Transatlantische Erfahrungen

Dorthin ist ihm 2016 auch seine singende Schwester zusammen mit dem Pianisten Michael Haudenschild gefolgt. Corinne Huber verfügt über eine warme Stimme, die sie mit oder ohne Lyrics einsetzt. In ihrem halbjährigen Studienaufenthalt hat sie den Schlagzeuger Angelo Spampinato und den phänomenalen Trompeter Philip Dizack kennen gelernt und in den Bunker-Studios unter dem Bandnamen Roiin Stücke für ein Album aufgenommen. Eigenkompositionen, die lyrische Momente mit roher Energie verbinden.

Inzwischen sind beide Hubers wieder zurück in der Schweiz, haben sich in der Schweizer Jazzszene etabliert und können mit der Musik und den zahlreichen Bandprojekten ihren Lebensunterhalt verdienen. In der nächsten Woche kommt es in der Schweiz zu einer Reunion der amerikanisch-schweizerischen Band. Denn Roiin haben sich für den «Transnational Contest» im Berner Club BeJazz qualifiziert und treten dort gegen zwei andere transnationale Bands an. Gleichzeitig präsentiert die Band die in New York aufgenommenen Stücke auf CD und tritt auch in der Pianolounge in Aarau sowie in Schaffhausen auf.