Interview Benjamin Nyffenegger mit Seetal Classics: Wenn der Cellist auch Fussball-Trainer ist Benjamin Nyffenegger ist viel gefragter Musiker, künstlerischer Leiter der Seetal Classics – und engagierter Familienmensch.

«Es ist mir wichtig, etwas für die Region zu tun», sagt Cellist Benjamin Nyffenegger. zvg

Sie sind hauptberuflich Solo-Cellist im Tonhalle- Orchester Zürich (TOZ), aber auch künstlerischer Leiter der Seetal-Classics-Konzerte und spielen zudem in vielen Kammermusik-Ensembles. Mir wird schwindlig: Wie schaffen Sie diesen Spagat?

Benjamin Nyffenegger: Sie vergessen das Wichtigste: Vater und Ehemann – und Kinderfussball-Trainer! Und ich spiele selbst Fussball im Dorfverein. Aber ich weiss natürlich, was Sie meinen. Im Musikerberuf ist es wichtig, dass man ein breites Repertoire kennt und spielt. Nur so findet man einen vertieften Zugang zur Musik.

Seetal Classics im Herbst: – «Wiegenfest» mit Oliver Schnyder, Andreas Janke und Benjamin Nyffenegger (18.9.).

– «Verkünden» mit dem Schweizer Solotrompeter Giuliano Sommerhalder und Kirill Zwegintsov, Klavier (29.10.).

– «Königlich» mit Sabine Meyer, der Klarinetten-Königin, in einer Trio-Besetzung (20.11.)

– «Weitblick» mit Daniel Müller-Schott, Cello, und Alice Burla, Klavier (11.12.).

Sie haben wirklich noch Zeit, Ihre beiden Sprösslinge am Fussball-Grümpi anzufeuern oder sie in den Schlaf zu singen?

Mein 7-jähriger Sohn spielt in dem Fussballverein, den ich trainiere, und er spielt Schlagzeug. Meine Tochter ist 13, und Karate und Klavier sind ihre Hobbys. Meine Frau und ich sind bei jedem Turnier, jeder Gurtprüfung oder jedem Vorspiel dabei. Die Kinder besuchen aber auch schon lange unsere Konzerte. Es gibt Phasen, wo meine Frau Anna – ebenfalls Cellistin – oder ich auf Tour sind. Dann haben wir aber auch wieder zehn Tage frei. Es ist nicht immer einfach für das Familienleben, aber wir sind Berufsmusiker.

Woher die Kraft, alles unter einen Hut zu bringen?

Von Dirigenten wie Paavo Järvi, dem Tonhalle-Orchester, dem Oliver Schnyder Trio und dem Julia Fischer Quartett, denen ich angehöre, lasse ich mich inspirieren und lerne täglich dazu. Ich bin sehr dankbar, mit so hervorragenden Musikern spielen zu dürfen. Ich hätte mir das nie erträumt.

Und weshalb Seetal Classics?

Es ist mir wichtig, etwas für die Region zu tun. Die Aufgabe als künstlerischer Leiter der Seetal Classics fordert mich nun auf einer ganz neuen Ebene. Ich empfinde dadurch auch eine grosse Dankbarkeit den Veranstaltern gegenüber, die mich oder meine Ensembles zu Konzerten einladen. Es ist ein enormer Aufwand, schon nur ein einzelnes Konzert zu organisieren.

Seetal Classics fördert auch die musikalische Jugendarbeit. Welchen Stellenwert räumen Sie ihr ein?

Den höchsten! Unsere Kinder brauchen einen frühen und niederschwelligen Zugang zur Musik. Wir versuchen dies mit unserer Sommerakademie, Gratis-Eintritten für Kinder und, nach Möglichkeit, mit Konzerten für die angrenzende Schule zu tun. Musik hat nicht den Stellenwert in unserer Gesellschaft und Erziehung, die sie haben sollte. Unsere Kinder lernen viel, erstaunlich viel Sinnfreies, und mit Bildung hat das oft hinten und vorne nichts zu tun. Der Andrang für die Sommerakademie zeigt: Hier gibt es grosse Bedürfnisse.

Gibt es unter Ihrem Weihnachtsbaum bereits ein Familien-Quartett?

Klavier, Schlagzeug und zwei Celli lassen sich schwerlich zu einem harmonischen Quartett formen. Aber meine Frau ist eine grossartige Cellistin und wir spielen, so oft es nur geht, zusammen. Es gibt so viel schöne Kammermusik, für die es zwei Celli benötigt.

Frack und Seide im Tonhalle-Orchester und Freizeit-Look in der reformierten Kirche in Seon? Wie begegnen Sie dem starren, etwas altbackenen Outfit-Kanon der Sinfonieorchester?

Ich glaube nicht, dass man auf der Bühne in Zivil einem Konzertanlass gerecht wird. Aber der Frack muss für mich dann doch nicht sein. Ich mag es sehr unkompliziert: schwarzes Hemd, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Aber das Publikum soll sich wohlfühlen. Deshalb führen wir in Seon Künstlergespräche vor den Konzerten, um dem Publikum einen persönlichen Zugang zu den Musikern zu ermöglichen.

Wie wagemutig darf Ihre Programmierung sein?

Man muss sein Publikum kennen, respektieren und geschickt an unbekanntere Werke heranführen. Kombinationen helfen: Ein bekannter Musiker kann auch unbekanntere Werke in einem Programm einbauen und das Publikum damit neugierig machen.

Sie kommen eben von einer Korea-Tournee zurück. Können Sie mit der Korea-Gage den CO2-Ausstoss Ihrer Flüge kompensieren?

Nein. Die Tourneetätigkeiten sind ein enormes Problem und nicht mehr zeitgerecht. Der Markt muss da von den alten Mustern wegkommen und den Öko-Footprint in seine Planungen einbeziehen. Das Tonhalle Orchester reduziert mit Residenzen an grossen Konzerthäusern die Menge der einzelnen Reisen bereits stark. Ich versuche, in Seon Künstler einzuladen, deren Reisewege kurz sind oder sowieso durch die Schweiz führen.