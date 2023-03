Zirkus Aus eins mach «zwäi»: Dieses Künstlerduo erzählt eine Liebesgeschichte in luftiger Höhe Gespielt haben sie bereits auf allen Kontinenten. Nur in der Schweiz kennt man das Zirkusduo E1NZ kaum. Das soll sich nach Auftritten im KKL und der Alten Reithalle in Aarau ändern.

Gegensätze ziehen sich an: Esther und Jonas Slanzi sind das Künstlerduo E1NZ. Bild: Anina Lehmann / E1NZ

Die Bühne der Bühne Aarau gehört nicht nur dem klassischen Schauspiel. Dass auf ihr viel mehr noch Platz findet, zeigt das Programm vom kommenden Wochenende: Neben einer Lesung von Kathrin Burger (19. März) und einem Figurentheater zu Rosa Luxemburg der mit dem Grand Prix Theater ausgezeichneten Truppe des Theaters Sgaramusch (18. März) öffnet die Alte Reithalle einmal mehr ihre Tore für die Artistik.

Im Mehrspartenhaus gehört Zirkus fest zum Spielplan. Erst im November machte die australische Gruppe Gravity & Other Myths bereits Halt in Aarau, und wenn Mitte Juni die neunte Ausgabe des Zirkusfestival Cirqu’ ansteht, wird es auch in der Alten Reithalle Platz für eine Manege geben. Einen Vorgeschmack darauf liefert nun bereits das Winterthurer Künstlerduo E1NZ.

Weltweit bekannt – ausser in der Schweiz

Esther und Jonas Slanzi traten mit ihren Stücken «in mehr als 30 Ländern auf allen Kontinenten der Welt» auf, wie sie gerne betonen. Sie seien «ein Phänomen» schreibt auch die Bühne Aarau: weltweit bekannt – ausser in der Schweiz. Dies könnte sich nun ändern. Am vergangenen Wochenende lud das KKL zum jährlichen Zirkusabend. Neben Cirque-du-Soleil-Artisten und Akrobatik-Weltmeisterinnen gehörte das Schweizer Duo zu den Höhepunkten.

Mit ihrem originellen Bühnenstück «Zwäi» kommen sie nun nach Aarau. Seit 2016 sind sie damit erfolgreich auf Tour und verzaubern das Publikum mit einem vielseitigen artistischem Programm zwischen überraschender Jonglage und schwindligen Stunts in der Vertikalen. Da balanciert Jonas Slanzi über Champagnerflaschen, lässt dieselben über die Tischplatte fliegen, dass jeder Kellner und mancher Barkeeper neidisch würde. Da schwingt Esther Slanzi wie in einer Schaukel über die Köpfe des Publikums hinweg.

Eine Liebesgeschichte in luftiger Höhe

Die zwei Charaktere finden von Nummer zu Nummer, von Zank zu Zank mehr zueinander, spornen sich im Duo zu artistischen Höchstleistungen an. Das Stück sei eine «Parabel auf das Leben und die Liebe», so Esther und Jonas Slanzi. «Wir finden immer wieder neue Möglichkeiten, wie wir den Partner in die Nummern einbauen können.»

Ausser diesem Partner braucht es auf der Bühne nicht viel. Ein paar Flaschen zum Jonglieren, das Seil auf sechs Meter Höhe gezogen und ein Tisch reichen aus, um assoziative Bilder zu kreieren, die begleitet werden von eigens komponierter Musik. Mit ihrem leichtfüssigen Spiel zwischen den Genres passen sie perfekt in das Aarauer Mehrspartenhaus.