Theater «Weil es einfach Spass macht»: Thierry Mousset weiss, was ein guter Theaterabend braucht Die Welt noch einmal erleben wie als Teenager. Möglich ist dies in «Süden», dem mitreissenden Stück des belgischen Regisseurs Thierry Mousset.

Am Wochenende ist Thierry Mousset mit seinem Stück «Süden» am Kurtheater Baden. Bild: Antoine De Saint Phalle

Warum man sich seine Inszenierung von Julien Greens Drama «Süden» anschauen sollte? Die Antwort fällt Thierry Mousset leicht: «Weil es einfach Spass macht.» Julien Green verhandele nicht nur die Probleme von Erwachsenen, sondern auch die von Jugendlichen, er zeige «diese unglaubliche Intensität, mit der Jugendliche die Welt erleben». Vor allem Pubertierende würden sich selbst noch nicht richtig kennen. Das sei bei Erwachsenen genauso, sagt der 31-jährige Luxemburger, «aber im Gegensatz zu den Jungen merken sie es nicht». Derzeit sei die Welt um uns herum im Chaos, «auch in unserem Inneren ist Chaos, das uns mitreisst». All diese Vorgänge seien «unfassbar theatralisch»; auf der Bühne könne man zeigen, wie Menschen das eine sagen, während ihr Körper, ihr Wesen etwas anderes will. Green thematisiere sehr ernsthaft, wie Menschen verzweifelt versuchen, Halt zu finden, und einen Glauben an sich selbst.

Dieses Spiel funktioniert nur dank Vertrauen

Thierry Mousset, Regisseur Bild: Alaa Badr / zvg

Aber Greens Stück hat seine Tücken, das weiss auch Mousset. Das Rollenverzeichnis liest sich mit Posten wie «Der Negerjunge» heute regelrecht abenteuerlich. «Es gibt im Stück brutale Klischees», sagt Mousset, «das geht heute gar nicht mehr.» Er habe die Sprache angepasst und heikle Passagen entweder gestrichen oder er lasse sie auf der Bühne verhandeln. «Ich vermeide zudem jeden Naturalismus.» Es gebe keine Lichtwechsel, kaum Requisiten, keine Musik, keine Videos. Die Schauspieler erschaffen nur mit ihrem Spiel eine eigene Welt; die Figuren wirkten daher nackt, ausgesetzt. «Die Schauspieler und Schauspielerinnen machen sich sehr verletzbar», sagt Mousset. «Das rechne ich ihnen hoch an, das geht nur mit gegenseitigem Vertrauen.»

Thierry Moussets «Süden» kam im Januar 2020 am Grand Théâtre Luxemburg zur Premiere, mit sehr guten Akteuren aus Deutschland, Österreich, Belgien und Luxemburg. Seither tourt es – mit einer coronabedingten Pause – durch Deutschland und Österreich und ist am kommenden Sonntag im Kurtheater Baden zu sehen. Die Produktion profitiert dabei davon, dass man Meike Droste, Anna Griesebach oder Andreas Lust auch aus dem Fernsehen kennt, etwa aus «Tatort»-Folgen, oder Droste als Kommissarin in «Mord mit Aussicht». «Ich habe die Schauspieler gesehen, sie haben mich berührt, ich habe sie angesprochen», erklärt Mousset sein Vorgehen. Sie sagten zu, weil es sie reizte, eine spannende Rolle in einer guten Produktion zu verkörpern. So wurden in «Süden» fast alle gegen ihr Alter besetzt, manche spielen sehr viel jüngere Figuren.

Ausserdem brachte Mousset Geduld mit, die mit Corona noch einmal grösser werden musste. Bereits zwei Jahre vor der Premiere 2020 begannen seine Vorbereitungen, «die haben ja alle einen vollen Terminkalender». Das Luxemburger Theater sei auch sehr offen, erzählt Mousset: «Das Land ist winzig, aber mit guten Antennen ins Ausland. Ein Schmelztiegel.»

Vom Berliner Theatertreffen nach Baden

Das Prinzip hat Mousset wohl auch bei Thorsten Lensing gelernt. Der setzt seit Jahren darauf, ein sehr gutes Ensemble um sich zu versammeln, höchstens eine Produktion pro Jahr zu erarbeiten – allerdings auf höchstem Niveau –, und für ausgedehnte Gastspielreisen ein Netzwerk von Theatern zu nutzen, die wie das Kurtheater Baden vor allem von Gastspielen leben. Mousset hat als Dramaturg für Lensing gearbeitet, etwa in der Inszenierung von David Forster Wallaces «Unendlicher Spass». Das Stück, in dem Grössen wie Ursina Lardi, André Jung, Devid Striesow und Sebastian Blomberg auf der Bühne stehen, wurde 2020 sogar zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

Mousset weiss heute kaum noch, wie er es damals geschafft hat, das 1500-Seiten-Werk auf einen vierstündigen Theaterabend mit sechs Schauspielern und Schauspielerinnen einzudampfen. Aber das Ziel sei immer klar: «Wir wollen nicht das Buch erzählen, sondern einen guten Theaterabend schaffen.» Er überlege nach einer ersten Lektüre, vorzugsweise im Austausch mit dem Regisseur, welche Szenen, welche Motive hängenbleiben, welche so theatralisch seien, dass eine Dramatisierung dem Werk noch etwas eigenes zufügen könne. Denn wenn das klappt, dann macht das Theater auch dem Publikum «einfach Spass».