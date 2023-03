Theater In Reinach wird aus Hermann Burgers Kultroman «Schilten» ein geschichtenreicher, poetisch-witziger Theaterabend Es ist viel mehr als nur eine Hermann-Burger-Hommage: Gunhild Hamer inszeniert im «TaB Reinach» Schildknechts Lehrer-Niedergang mit drei Frauen als Gespensterstück mit Witz und starken Bildern – und weckt Lust auf den Roman.

Ladina Bisaz, Mahalia Horvath und Julia Galli – sie verkörpern gemeinsam und abwechselnd den Lehrer Schildknecht. Claudio Thoma

Im alten Kino Reinach, heute TaB, lernt man wieder einmal das Staunen: In diesem Romanmonster «Schilten» aus dem Jahr 1976 stecken so viele tolle, skurrile Geschichten! Man muss die überbordenden, langatmigen, detailversessenen, anstrengend zu lesenden Monologschlaufen im Kultroman nur so kürzen, dass Burgers Zaubersprache zwar noch funkelt, aber gleichzeitig der Niedergang des Lehrers Schildknecht zwischen Lehrerzimmer, Turnhalle und Friedhof in starken Bildern klar wird.

Regisseurin Gunhild Hamer schafft das in 70 Theaterminuten. Sie hat ihre Rolle als Dompteurin dieses Wortungetüms bewundernswert gemeistert - lässt Schildknecht von drei jungen Frauen spielen und das Ensemble des TaB als Trauergesellschaft in Filmeinspielungen in die Turnhalle strömen und um den Friedhof gehen. Das wirkt auch visuell toll - schliesslich sitzt man hier in einem alten Kino.

Mahalia Horvath blickt auf den filmisch eingespielten Friedhof, den Schildknecht vom Schulhaus aus immer vor Augen hat. Claudio Thoma

Burger, der Aufreger, der Nestbeschmutzer – man kann es auch heute noch erleben. «Unleserlich, schwierig! Geh weg, mit diesem Burger!» Das hat Gunhild Hamer oft hören müssen. Und der Schriftsteller Klaus Merz, ein Kollege von Hermann Burger, sagt: «Viele Ruedertaler haben sich damals über den Roman genervt.» Der Zorn ist offenbar noch nicht verflogen. Bei den Filmarbeiten auf einem Friedhof für die Theaterinszenierung musste Gunhild Hamer folgende Beschimpfung einstecken: «Der Burger hat uns in den Dreck gezogen, dieses Theater gehen wir nicht schauen!»

Der Schriftsteller Klaus Merz und die Regisseurin Gunhild Hamer im Gespräch über Hermann Burgers Roman «Schilten». Claudio Thoma

Irgendwie versteht man die Empfindlichkeit der Ansässigen, wird die Gegend im Roman doch als «gottverlassenes, aber sektenreiches Tal» bezeichnet. Die aktuelle Inszenierung jedoch betreibt keinerlei Provinzhäme, sondern vermittelt den wahnhaften Niedergang des schrulligen Lehrers Schildknecht, dem die Schüler weggenommen werden.

Drei Frauen als zeitlose Lehrer-Gespenster

Dass hier kein älterer Mann als verwahrloster, verwirrter Lehrer auf der Bühne steht, sondern drei junge Frauen, irritiert erstaunlicherweise keine Sekunde. Ladina Bisaz, Julia Galli und Mahalia Horvath sind als zeitlose Gestalten gespenstisch ausgestattet, ja wirken fast schon wie Untote: die Hosen grau, die Blusen blassrosa und blassbeige, die Scheitel streng gezogen, die Gesichter fast weiss gepudert. Ein wenig zugeknöpfte Mauerblümchen - mit dem erotischen Signal: knallrote Lippen. Denn egal, ob sie die «Generalsudelblätter» der imaginierten Schüler streicheln, die Unterwäsche der Haushälterin Elvira bewundern oder über den Nebel fabulieren - in schlafwandlerischer Verzückung verkörpern sie diesen sprachverliebten Lehrer Schildknecht. Dass der immer mehr in eine Einsamkeit abdriftet, macht diese Inszenierung sehr deutlich.

Ohne das auflösende Nachwort des Romans aufzunehmen, rufen die drei Schauspielerinnen nur noch: «Herr Inspektor, hören Sie mich überhaupt noch?» Sie haben sich vorher in der Sprechrolle abgewechselt, mal mit Arbeitskittel in den Abwart verwandelt und als Elvira in den hurtig in eine Badewanne umgebauten Turnbock gesetzt - ein mit poetischem Slapstick auf die Bühne gezaubertes Bild. Das zeichnet diese Inszenierung ohnehin aus: den Mut zum Humor, der nie in blossen Klamauk abrutscht.

Aberwitzig ist ja bereits der Roman: Da klappt unentwegt der Briefkasten, Schüler kümmern sich im umfunktionierten Schulzimmer als Pfleger um den kranken Lehrer – und das Telefon schrillt so laut, dass der Abwart aus dem hintersten Winkel herbeieilen muss, denn neun von zehn Anrufen betreffen Abdankungen, nicht den Schulbetrieb.

Einmal kümmern sich die Schüler gar im Schulzimmer um den kranken Schildknecht. Claudio Thoma

Mehrschichtig, poetisch, abwechslungsreich

Dieser Theaterabend hält die Balance zwischen schrulliger Poesie und lebensphilosophischem Erschrecken. Wenn Schildknecht seine imaginierten Schüler draussen in den kalten Nebel schickt, werden sie von 1 bis 39 durchnummeriert, «damit sie merken, wie es ist, eine nackte Zahl zu sein». Dass sich die klug reduzierte Theateradaption auf das Geschichtenerzählen, auf die bildstarke Inszenierung der wahnhaft-schrulligen Episoden konzentriert, ist also ein kluger Entscheid. Wer bei Burger immer nur an dessen abgedrehte Sprache denkt, «vergisst, dass Hermann Burger auch ein grossartiger Erzähler war», sagt Gunhild Hamer. Und: Burger habe seinen Lehrer Schildknecht auch als Reformpädagogen gezeichnet.

Man staunt, aber Klaus Merz ergänzt: «Er war ja einmal, wenn ich mich recht erinnere, in Schiltwald gar als Stellvertreter tätig.» Und zur Inszenierung von Gunhild Hamer sagt er: «Ihr ist wirklich eine dichte und präzise Hommage an Hermann Burger und sein Werk gelungen.» So nimmt man denn mindestens ein paar Burger-Sätze mit nach Hause: Etwa die simple, aber radikale Einsicht «Diktieren heisst Narkotisieren» oder das immer noch rätselhaft anmutende «Wer den Nebel nicht ehrt, ist des Lebens nicht wert».