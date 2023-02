Theater Evelinn Trouble leiht dem Teufel ihre Stimme: Das Kurtheater lädt mit seinem «Black Rider» zum Waits’schen Konzertabend Die Musikerin Evelinn Trouble und der Liedermacher Gisbert zu Knyphausen finden für «The Black Rider» am Kurtheater den richtigen Soundmix aus Verführung, Verzweiflung und Wahnsinn.

Evelinn Trouble und Gisbert zu Knyphausen wagen in «The Black Rider» ein Tänzchen mit dem Teufel. Jos Schmid

«Sollte diese Stelle nicht mehr nach Grusel statt nach Drama klingen?» Zwei Tage vor der Premiere wird am Kurtheater in Baden an den letzten Feinheiten geschliffen, damit es dann vor Publikum richtig knallt. Das muss es nämlich, schliesslich geht es um den «Freischütz». Der verteufelte Stoff inspirierte 1821 Carl Maria von Weber zu einer Oper. Und schliesslich hat ihm in den 1990er-Jahren Musiklegende Tom Waits zusammen mit Regisseur Robert Wilson und Autor William S. Burroughs unter dem neuen Titel «The Black Rider» ein popkulturelles Denkmal gesetzt.

Die passenden Stimmen für diese Noten zu finden, ist nicht einfach. Regisseurin Barbara-David Brüesch und dem musikalischen Leiter Michael Flury ist dabei ein überraschender Coup gelungen: Die Pop-Psychedelik-Provokateurin Evelinn Trouble und der deutsche Liedermacher Gisbert zu Knyphausen sind die Stimmen des Abends. Der Zufall habe ihnen in die Hände gespielt, erzählt Brüesch. Das Stück hat sie bereits 2020 (pünktlich zum Corona-Lockdown) in St. Gallen inszenierte, wo sie ab nächster Saison Schauspielleiterin wird. Bei den Proben, damals noch mit grossem Ensemble, begegneten sie Linnéa Racine aka Evelinn Trouble – und es passte.

Eine Erzählung mit Zündstoff

Aus dem Stück für die Theaterbühne entwickelte sich indes ein Konzertabend, eine musikalische Revue, die heute im Foyer des Kurtheaters uraufgeführt wird. Flury brachte Gisbert zu Knyphausen mit in das wachsende Projekt. Der Musiker bewies zuletzt mit einem Album, in dem er Franz Schuberts Liederzyklus «Winterreise» neu arrangierte, dass er der richtige Mann für die Romantik ist. Andreas Storm («Worst Songs»), liest als Erzähler aus dem originalen Text von 1810 von August Apel.

Die Geschichte birgt Zündstoff, den Storm als geübter Sprecher zum Glimmen bringt: Da ist die grosse Liebe – Wilhelm und Käthchen – auf der einen Seite, und das ewige Verderben – der Teufel auf Stelzfüssen – auf der anderen Seite. Wilhelm darf sein Käthchen, ihrerseits Tochter des Erbförsters, nur heiraten, wenn er die Jagdprüfung mit einem sauberen Probeschuss besteht. Im Liebestaumel jedoch nicht länger treffsicher, lässt sich der verzweifelte Bräutigam auf einen Deal mit dem Teufel ein. Dieser verspricht ihm besondere Kugeln, bei Nacht gegossen, die ihr Ziel niemals verfehlen. Dem Stelzfüssigen jedoch, selbst Wilhelm ahnt es, kann man nicht trauen.

Der Kurpark wird zum Zauberwald

Evelinn Trouble und Gisbert zu Knyphausen navigieren sich, begleitet von einer kleinen Band mit grossem Instrumenten-Repertoire, durch die Klangwelten von Waits und Weber. In den letzten Proben wird an den Zwischentönen zwischen Pop und Oper gearbeitet. Hier ein wenig leiser, dort etwas mehr Tempo und eben – eine Spur mehr «Grusel». Doch schon jetzt hört man, dass das Zusammenspiel der erfahrenen Musikerinnen und Musiker harmoniert. Sie finden den richten Sound aus Verführung, Verzweiflung und Wahnsinn, eben so, wie der «Black Rider» klingen muss.

Für den Tanz mit dem Teufel hat sich das Ensemble chic gemacht, man trägt Rüschen am Hemd und den Nerz über die Schulter. Und während der Fuss wippt, geht die Fantasie spazieren. Die opulente Musik ist Kulisse genug, ein Hirschkopf an der Wand und ein Grammofon auf dem Tisch müssen reichen. Hinter dem verglasten Foyer wird der Kurpark zum Försterwald, in dem Wilhelm eine verhexte Kugel nach der anderen verschiesst und schiesst – und schiesst. Noch vor der letzten Kugel ist die Probe jedoch zu Ende.